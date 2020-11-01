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    Enkazdan oyuncak çıkaran arama-kurtarma personelinin üzüntüsü

    Enkazdan oyuncak çıkaran arama-kurtarma personelinin üzüntüsü

    İzmir'de kurtarma ekibinden bir personelin, bir çocuğa ait oyuncak bebeği enkazdan çıkardıktan sonra ne yapacağını bilmeden bakakalması kameralara yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2020 - 12:13
    • Güncelleme : 01.11.2020 - 13:29
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    İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşanan deprem sonrası yıkılan binaların enkazında AFAD arama kurtarma ekiplerinin çalışması aralıksız sürüyor.

    Deprem sonrası enkaz altındaki vatandaşların kurtarılması için yürütülen seferberlikte birçok vatandaş, yıkılan binaların altından çıkarıldı.

    Şu ana kadar 100'den fazla vatandaş enkaz altından sağ ya da yaralı kurtarıldı.

    Enkazdan oyuncak çıkaran arama-kurtarma personelinin üzüntüsü #1

    ENKAZDAN OYUNCAK BEBEK ÇIKARDI

    Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı da artarken, bir can daha kurtarma umuduyla canla başla çalışan personelin görüntüsü ise yürekleri dağladı.

    Çalışma esnasında çıkardığı oyuncak bebeğe bakan personel, yaşanan acıyı gözler önüne serdi.

    Oyuncak bebeğe bakakaldı VİDEO

    Enkazdan oyuncak çıkaran arama-kurtarma personelinin üzüntüsü #2

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