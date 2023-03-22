Ensonhaber Beşiktaş'ta vatandaşa sordu: Kemal Kılıçdaroğlu mu? Muharrem İnce mi?

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa'nın verdiği yetkiyle Türkiye'yi seçimlere götürdü.
Seçimlere sayılı günler kala Cumhurbaşkanı adayları da belli oluyor.
Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
Ensonhaber sahada
Tüm Türkiye'nin seçimlere odaklanmışken Ensonhaber sahaya indi.
Ekibimiz, CHP'nin kalesi Beşiktaş'ta son günlerin en önemli konularından birisini vatandaşlara sordu.
Kemal Kılıçdaroğlu mu? Muharrem İnce mi?
Vatandaşlara Kemal Kılıçdaroğlu mu? Muharrem İnce mi? sorusu yöneltildi.
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