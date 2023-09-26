Ensonhaber ekibi sahada! Suadiye'de CHP'li kadın Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi: 'Kazanabilen lider istiyoruz' Yerel seçim öncesi halkın nabzını yoklayan Ensonhaber muhabiri, CHP'nin kalesinde seçmenlere mikrofon uzattı. Muhalif vatandaş, "Kazandırılma vaadiyle kandırılıyoruz" diyerek tepki gösterdi.

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Tarihi seçimlerden bu yana sokağın nabzı oldukça yüksek.

Seçmenler, parti liderlerinin vaatleriyle büyük bir coşku yaşarken, seçim hezimeti sonrası CHP'li vatandaşlar büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Hal böyle olunca kriz yerel seçim öncesine de yansıdı.

2024 Mart ayında yapılması planlanan seçimler için sahada hareketlilik yaşanıyor.

Kemalciler ve Özgürcüler...

Partililer arasında liderlik krizi yaşanırken, bu sürece seçmenler de dahil oluyor.

Öyle ki muhalif partililer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert eleştirilerde bulunuyor.

Bu durum da, Kılıçdaroğlu'nun karşısında bulunan Özgür Özel'e karşı desteği artırıyor.

CHP'nin kalesinde Kılıçdaroğlu'na tepki

Bu duruma bir örnek de CHP'nin kalesi olarak bilinen İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yaşandı.

Ensonhaber Muhabiri Şeyma Arslan, Suadiye bölgesinde vatandaşlara mikrofon uzattı.

Bölge halkına, "Kemal Kılıçdaroğlu mu, Özgür Özel mi?" sorusu yöneltildi.

Soruya yanıt veren muhalif seçmen, Kılıçdaroğlu'na adeta ateş püskürdü.

"CHP’yi ayağa kaldıracak biri lazım"

Kadının verdiği yanıt şu şekilde:

Tamamen değişmesini istiyorum. Nedenini nasıl söyleyeceğim şimdi. Kaç seçimdir kazanamadı. Girdi, biz ümit bağladık, oylar verdik. Ama kazanan yok. Yazık bize de yazık. Hiç olmazsa gerçekten CHP’yi ayağa kaldıran, Atatürk’ün partisi olduğunu bize hissettiren, dünyaya hissettiren, Mustafa Kemal Atatürk gibi bir kişinin partisini ayağa kaldıracak biri lazım.

"Sinirimiz bozuluyor televizyonu seyrederken"

Bu zamana kadar ümit verdi ama ortada hiçbir şey yok. Yapabilen bir kişi gelsin. Bizim sinirimiz bozuluyor televizyonu seyrederken. Olur mu? Kaç yaşına geldik bakın yıllardır biz CHP’nin peşinde koştuk. Doğru düzgün bu halka önderlik yapacak lider istiyoruz. Bu böyle olmuyor, yürümüyor.

"Kazandırılma vaadiyle kandırılıyoruz"