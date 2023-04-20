Ensonhaber İstanbul sokaklarında: Sultanbeyli'de Kürtçe tartışması Sokak röportajları kapsamında Sultanbeyli'de halka mikrofon uzatan muhabirimiz ve kürtçe konuşmak isteyen vatandaş arasında başlayan tartışmaya çevredekiler de dahil oldu

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Ensonhaber röportajlarıyla sokağın nabzını tutmaya devam ediyor.

Ekibimiz bu hafta Sultanbeyli'deydi.

Fikirlerini sorduğumuz vatandaşlar arasında HDP tartışması yaşandı.

Akabinde HDP tartışması ana dil tartışmasına dönüştü.

Sultanbeyli'de Kürtçe tartışması

Kürtçe konuşması durumunda izleyen herkes tarafından anlaşılmayacağını, herkesin anlayabilmesi için Türkçe konuşmasını isteyen muhabirimizden sonra tartışmaya çevredekiler de katıldı.

Türkiye'de herkesin Türkçe bildiği gibi Kürtçe de öğrenmesi gerektiğini söyleyen vatandaşa diğerleri karşı çıktı.

Tartışma giderek hararetlendi.

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