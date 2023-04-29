Ensonhaber İstanbul sokaklarında vatandaşın nabzını tutmaya devam ediyor Seçimlere sayılı günler kala Ensonhaber ekibi sokakta vatandaşın nabzını tutuyor. Cumhurbaşkanı tercihlerinin sorulduğu röportajda elektronik mühendisi kadının söylediği sözler dikkat çekti.

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Türkiye büyük seçimlere her geçen gün biraz daha yaklaşıyor.

Partiler ve adaylar 14 Mayıs seçimleri için kampanyalarına son sürat devam ediyor.

Bu süreçte Ensonhaber ekipleri Türkiye’nin tüm bölgelerinde sahaya indi ve sokak röportajlarıyla halkın nabzını tutuyor.

Ensonhaber vatandaşa Cumhurbaşkanı tercihlerini sordu

İstanbul'da sokağa çıkan öğrenciler seçmene Cumhurbaşkanı tercihlerini sordu.

Anket sırasında düşüncelerini beyan eden vatandaşlar arasında tartışma çıktı.

Elektronik mühendisi olduğunu belirten bir kadın, "Kapasitesiz bir adama nasıl oy vereyim?" diye sordu.

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"Biri merdivene tersten biniyor diğeri İHA, SİHA üretiyor"

Elektronik mühendisi kadın konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Kılıçdaroğlu geldiğinde neyi vaat edecek, hayatı boyunca bir belde dahi yönetmemiş bir adamdan bahsediyoruz. İki tane tercih var bir adam düşün ki merdivene tersten biniyor, Konya’yı ülke olarak görüyor diğerine ise TCG Anadolu gemisi üretiyor, İHA üretiyor, SİHA üretiyor.

"6 tane uzmanlığım kimseden para almıyorum, ben ülkemi seviyorum"

Çevrede bulunanların yandaş söylemleri üzerine cevap veren kadın şu cümleleri sarf etti: