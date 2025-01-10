Dilay Kaynak

Dünya, ABD'de çıkan büyük yangını yakından takip ediyor..

Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentinde dört farklı noktada çıkan orman yangınları, 3 gündür kontrol altına alınamazken, alevler gittikçe daha geniş bir alana yayılıyor..

Yangını yerinde takip etmek üzere Los Angeles kentinde bulunan Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal ve Ensonhaber yazarı Adem Metan, bölgeden son durumu aktardı..

YANGINDA SON DURUM

Türkiye'de birçok yangın bölgesinde bulunan Adem Metan, özellikle Marmaris yangınında yaşadığı deneyime dayanarak bölgedeki çalışmaları ele aldı.

Bölgede yalnızca havadan müdahale olduğunu belirten Metan, bunun rüzgar nedeniyle yetersiz olduğunu ve karadan da müdahalenin olması gerektiğini söyledi.

"EN BÜYÜK MÜCADELE YÖNTEMİ KARADAN MÜDAHALE YÖNTEMİDİR"

Los Angeles'ta yetkililerin yangına müdahaleden çok bölgeyi tahliye etmeye yönelik çalışmalara yoğunluk gösterdiğini vurgulayan Metan, şu ifadeleri kullandı:

Tabii biz 2021 yılında çıkan Marmaris yangınlarıyla büyük bir yangınla tanıştık. Aylar süren ve maalesef hepimiz açısından üzücü sonuçlar çıkaran bir durumdu.



Tabii yangınlardan bizim edindiğimiz en büyük tecrübe şu: En büyük mücadele yöntemi karadan müdahale yöntemidir.



Yani iyi bir kara gücünüz varsa, kara operasyonunu yürütebiliyorsanız ve bununla birlikte havadan insansız araçlarla yangını rüzgarla birlikte yönünü saptayıp ona göre yangının önünde bir duvar oluşturabiliyorsanız yangına göre avatajlısınız.



Burada nem oranı, rüzgar oranı, sıcaklık oranı.. Bunların hepsi yangını etkileyecek olan şeyler.

"BURADA HAVADAN MÜDAHALEYİ GÖRÜYORUZ"

Burada da havadan müdahaleyi görüyoruz. Fakat helikopter suyu bırakıyor ama o esnada karadan bir müdahale olmazsa yangın hemen tekrardan filizleniyor. Dolayısıyla burada karadan bir müdahale yok.



Belki de bu Amerikalıların yangına müdahale şekli, onu da bilemiyoruz bu işin uzmanları daha iyi yorumlayacaktır ama bakın karadan müdahale yok.

"SANTA MONICA VE MALIBU'DA ÇOK BÜYÜK KAYIPLAR SÖZ KONUSU"

Santa Monica ve Malibu'da çok büyük kayıplar söz konusu. Benim anladığım kadarıyla Los Angeles'ta şöyle bir durum ortaya çıkmış. Müdahale etmek yerine tahliye etmeyi tercih etmişler ve alanların aslında tamamen barikat kurup yanacak olan alanı kaderini bırakmışlar gibi bir durum gözlemledim ben.

"MARMARİS YANGINLARINDAN BİZ BİR ŞEYİ ÖĞRENDİK"