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Son dönemlerde tartışılan konulardan biri de milletvekili maaşları.

AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, bir konuşmasında 73 bin 379 TL maaşın yetersizliğine dem vurdu.

Lütfi Bayraktar, yeni bir gündemin aralandığı konuşmasında şu cümleleri aktardı;

Vekil, Ensonhaber'e konuştu

Bu cümleler ardından konu bir tarafın desteğini bir tarafın da tepkisini çekti.

Gündemde yoğunca tartışılan konuyu detaylandırmak üzere, Ensonhaber YouTube kanalında ilgiyle takip edilen "Taha Hüseyin Karagöz Yayında" programı, Milletvekili Lütfi Bayraktar'ı konuk aldı.

Canlı yayına bağlanan Bayraktar, milletvekillerinin hiç iş yapmadığı algısından rahatsız olduklarını vurguladı.

Aynı zamanda halkın vekaletinin kutsal bir iş olduğun vurgulayan Bayraktar, maaş konusunu da detaylandırdı.

"Devletin imkanlarını gelişigüzel kullanan insanlar gibi lanse ediliyoruz"

İşte Lütfi Bayraktar'ın o açıklamaları;

Aslında biz milletvekilliğinin halkın vekaletinin ne anlama geldiğini biliyoruz. Çok kutsal maddi hiçbir şeyle bir değişecek bir hadise değil, onurla gururla yapmaya çalışıyoruz. Hiçbir maddi karşılık olmasa bile ben o onur için her türlü bedeli ödemeye hazırım ama şöyle bir şey var sosyal medyada bazen öyle bir şeye maruz kalıyoruz ki sanki vekiller hiçbir iş yapmaz, çok ciddi anlamda imkanlara sahip devletin imkanlarını gelişigüzel kullanan insalar gibi lanse ediliyor. ama böyle değil buna dikkat çekmek istiyorum .