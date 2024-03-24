Ensonhaber mikrofon uzattı: Murat Kurum gümbür gümbür geliyor Seçimlere sayılı günler kala Ensonhaber ekipleri vatandaşın nabzını tutmaya devam ediyor. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen mitinge katılan vatandaşlar, hizmet için Murat Kurum'u istediklerini ifade ettiler.

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ensonhaber.com

İstanbul'da 31 Mart zaferi yükleniyor...

Türkiye 31 Mart yerel seçimlerine günler sayarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda "Yeniden Büyük İstanbul" mitingi düzenledi.

Yüzbinlerce kişi ellerinde Türk bayrakları, Sadece İstanbul yazıları ve AK Parti bayraklarıyla alana akın etti.

650 bin kişi Yeniden İstanbul dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinge 650 bin kişinin katıldığını açıkladı.

Ensonhaber sahada

Coşkulu mitingi yerinde takip eden Ensonhaber ekipleri ise vatandaşa mikrofon uzatarak yerel seçimlere ilişkin görüşlerini sordu.

"İstanbul Muradına kavuşmalı"

Mitinge katılanlar İstanbul'un 5 yıl süre içerisinde hizmetten yoksun kaldığını, İstanbul'u tekrar yükseliş dönemine Murat Kurum'un getireceklerini söylediler.

"İBB’nin başına Murat Kurum gelsin diyoruz"

İşte vatandaşların yerel seçimlere yönelik mesajları şu şekilde:

Bu dönem Murat Kurum diyorum, çünkü İstanbul’u batırdı. Metrolarımızı geleceğimizi her şeyi batırdığı için biz tekrar Tayyip Erdoğan’ın güzel yönettiği AK Parti dönemini istiyoruz. İBB’nin başına Murat Kurum gelsin diyoruz.

"Hizmet diyorsak Murat Kurum, yalan dolan diyorsak Ekrem İmamoğlu"

5 yıldır bir hezeyan yaşıyoruz, gerçekten bu dönem İstanbul halkına bir ders olmalı. İBB’nin başındaki hizmet için gelmedi oraya. Farklı çalışmalar, farklı gayretler içerisinde. İnşallah İstanbul akıllanmıştır. Hizmet diyorsan, belediyecilik diyorsan o iş AK Parti’nin işidir. CHP’nin olduğu belediyeleri baktığınızda hizmetin ne kadar eksik olduğunu görüyoruz. Bu konuda sayın Murat Kurum gayet tecrübeli, başarılı bir isim. Hizmet diyorsak Murat Kurum, yalan dolan diyorsak Ekrem İmamoğlu.

"İnşallah Murat Kurum kazanır"

Herkes için, tüm Türk milleti için dostluk ve barış diliyorum. Devletimiz için, hükümetimiz için en iyisi kimse o gelsin, herkesin düşüncesine saygı duyuyorum ama benim içinde inşallah Murat Kurum kazanır, kazacağına inanıyorum.

"Sonuna kadar Cumhurbaşkanımızın yanındayız"