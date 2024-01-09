Ensonhaber mikrofonu başıboş köpek sorunu için sokakta... Sokak köpekleri toplatılmalı mı?

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Türkiye başıboş sokak köpeği sorunundan kurtulamadı.
Umutlar yerel seçimlerde...
Halk, sokakları esir alan, zaman zaman direkt, zaman zaman ise dolaylı yoldan can kayıplarına neden olan sokak köpeklerinden kurtulmak için yerel seçimlerde adayların vaatlerini bekliyor.
Seçimlere kısa süre kala, toplumu derinden yaralayan bu konu hakkında Türkiye genelinde halka mikrofon uzattık.
Sokak köpekleri toplatılsın mı?
Sokakların gerçek sahibi vatandaşlara, sorunun nedenini ve köpeklerin toplatılıp toplatılmaması konusunda ne düşündüğünü sorduk.
İşte sokakların gerçek sahibi olan insanların konu hakkındaki görüşleri:
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