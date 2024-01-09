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Ensonhaber mikrofonu başıboş köpek sorunu için sokakta... Sokak köpekleri toplatılmalı mı?

Ensonhaber mikrofonu başıboş köpek sorunu için sokakta... Sokak köpekleri toplatılmalı mı? Sokakları adeta esir alan ve can güvenliğini tehlikeye atan başıboş sokak köpeği sorunu kapsamında Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde halka, sokak köpeklerinin toplatılıp toplatılmaması konusunda ne düşündüklerini sorduk.