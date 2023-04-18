Ensonhaber mikrofonunu Bahçelievler'de uzattı! Ekonomiyi sorduk Ekonomi nasıl sorusu sırasında genç ve yaşlı adam arasında başlayan tartışmada çevrediklerin girmesiyle nabızlar yükseldi.

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Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçim çalışmalarına kilitlendi....

Seçime sayılı günler kala vatandaşlar da farklı düşüncelerini dile getiriyor.

Vatandaşlar, 26 gün sonra sandık başına giderek yeni cumhurbaşkanının kim olacağını belirleyecek.

Heyecanla beklenen seçimlere az bir süre kalırken Ensonhaber ekibi halkın nabzını tutmaya devam ediyor.

Bu seferki durağımız Bahçelievler oldu...

"Ekonomi nasıl"

Bahçelievler'de vatandaşa ekonomi nasıl sorusunu yönelttik.

Genç ve yaşlı adam arasında başlayan sözlü tartışma alevlendi.

"Avrupa'da nereden 1 ayda ev alacak"

Bir vatandaş "2 bin euro başla Avrupa nereden 1 ayda ev alacak. Bırakın bu işleri diyerek tepki gösterdi." ifadelerini kullandı.

Avrupa gerginliği başlanan tartışmada bir gencin tartışmamasına tepki gösteren adam, "Git bulaşıkçılık yap yine çalış, Avrupa'da kadınlar birahanede tuvalet yıkıyor." dedi.

İşte ekonomi nasıl sorusuna vatandaşın cevabı...

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