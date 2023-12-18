Ensonhaber muhabirleri Marmaray'sız yaşamı test etti Megakent'in ulaşım sorununu azaltan Marmaray'ı deneyimleyen Ensonhaber muhabir Ahsen Kaya, Bakırköy'den Üsküdar'a 20 dakika gibi kısa sürede ulaşırken, muhabir Furkan Vural ise diğer toplu ulaşım araçlarını kullanarak 1 saat 49 dakikada Üsküdar'a geldi.

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İstanbulluların en büyük sorunu toplu ulaşım.

Trafik bir yana araçlardaki arızalar da sıkça vatandaşları mağdur ediyor.

Megakent'in en büyük projesi olarak bilinen Marmaray ise ulaşımın bel kemiğini oluşturuyor.

10 yıldır konforlu hizmet veriyor

Böylelikle milyonlarca vatandaşa ulaşımda adeta nefes oluyor. İşe ve okula gidenler, Marmaray sayesinde hem konforlu hem de hızlı bir ulaşım hizmeti alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'a kazandırdığı ve işletmeciliğini de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın üstlendiği Marmaray, tam 10 yıldır hizmette.

Ensonhaber muhabirleri sahada

Halkalı ve Gebze arasında hizmet veren Marmaray'ın konforunu gözler önüne sermek adına Ensonhaber ekibi olarak sahaya indik.

Muhabirlerimizden Ahsen Kaya, Bakırköy durağından Üsküdar’a Marmaray’la geçmeyi denerken, diğer muhabirimiz Furkan Vural ise aktarmalı olarak diğer toplu ulaşım araçlarını tercih etti.

Her iki tercihle de Üsküdar’a varış süresi göz önünde bulundurularak Marmaray’ın rahatlığına dikkat çekildi.

Aktarmalı yolculuk 1 saat 49 dakika sürdü

Furkan Vural, Bakırköy’den önce otobüse bindi, ardından İncirli durağında inerek buradan metrobüse geçiş yaptı.

18 durağın ardından Altunizade durağında indi ve buradan da metro ile Üsküdar’a geçti. Yolculuğu ise tam 1 saat 49 dakika sürdü.

Ahsen Kaya ise 15-20 dakika gibi kısa süre içerisinde Üsküdar’a indi.