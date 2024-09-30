Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanlık seçimleri için geri sayım başladı.
5 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimleriyle birlikte, Amerika'nın 60. başkanı seçilecek.
Demokrat Parti'den mevcut başkan Joe Biden'ın yarıştan çekilmesiyle yardımcısı Kamala Harris aday olurken, Cumhuriyetçi Parti adayı ise Biden'dan önceki dönem başkanı Donald Trump oldu.
ENSONHABER SEÇİMİN MERKEZİNDE
Ülke genelinde yapılan anketlerde baş baş bir durum sergileyen iki adayın yarışını tüm dünya merak ederken, Ensonhaber ekibi de New York sokaklarında halkın seçimle ilgili nabzını tuttu.
Ensonhaber mikrofonlarına konuşan Amerikalılar, iki aday arasından kimi neden seçip seçmeyeceklerini anlatırken, kameralarımıza eğlenceli görüntüler de yansıdı.
İşte o röportaj...
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