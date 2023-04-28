Ensonhaber Oflulara sordu? Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu?

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Türkiye'de sandık başına giderken nabızlar yükseliyor...

Heyecanla beklenen büyük seçimlerinde yurt dışı vatandaşları oy kullanmaya başladı.

Günler kala siyasi arenada hararet artarken vatandaşlar da fikirlerini ifade ediyor.

Partiler ve cumhurbaşkanı adayları seçim kampanyalarını sürdürürken, Ensonhaber de sahanın nabzını tutuyor.

İstanbul'un yanı sıra 81 ilde vatandaşa mikrofon uzatan Ensonhaber ekibi, bu kez de Trabzon'un Of ilçesine gitti.

Vatandaşa cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu mu? sorusunun ardından hararetli tartışmalar yaşanırken vatandaş fikirlerini özgürce savundu.

Vatandaş farklı yorumlar yaparken şu ifadeler kullanıldı:

Bankalara dilenci yaptı bizi….

Bak AK Parti İmamoğlu burada… Eskiden kimsenin parası yok bu adam bolluktan evlenemiyor…



Bu ülkede FETÖ’cüler hangi partiye oy veriyor? Evinden 7 kişi emekli olduğu ahırdaki sığırları bile mezun etti..

Ofluyuz Ofluyuz her havaya uyarız sana yanlış yapanın gözlerini oyarız..