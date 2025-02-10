Ensonhaber okuru CHP'deki adaylık sürecini özetledi

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CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği süreç, krizle noktalandı...

CHP Lideri Özgür Özel ile cumhurbaşkanı aday adayları İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında ön seçim kavgası çıktı.

Mansur Yavaş, sürecin erken olduğunu söyleyip adayın da ön seçimle belirlenmesinden rahatsız olurken Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'na destek vererek adayın bir an önce ön seçimle belirlenmesi yönünde net tavır koydu.

3 lider arasında dün akşam yapılan 2,5 saatlik zirve sonrası ise Mansur Yavaş, rest çekerek ön seçime katılmama kararı aldı.

Parti içindeki bu süreci ise Ensonhaber okurları ilgili haberin yorumlarında yaptığı analizlerle özetledi...

Bir okurumuzun yaptığı analiz ise tam isabet dedirten cinstendi...

3 liderin süreçteki çıkarını analiz eden okurumuz şu yorumu yaptı;

"BURADAN MİLLETİN HAYRINA BİR ŞEY ÇIKMAZ"

Biri hakkındaki soruşturmalardan yırtmak için bir an evvel aday ilan edilmek istiyor. Diğeri benim seçilme şansım çok daha yüksek iddiasında. Öbürü tesadüfen oturduğu koltuğun konforunu kaybetmemek istiyor. Buradan milletin hayrına bir şey çıkma ihtimali sıfır