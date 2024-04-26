Ensonhaber rayiç bedel sorununu araştırdı sordu: Demet Akalın kiracısıyla ilgili ne yapmalı? Çok sayıda ev sahibi ve kiracının yaşadığı rayiç bedel sorunu Demet Akalın'ın da başına geldi. Ensonhaber de konuyu araştırıp alanında uzman isme izlenebilecek çözüm yollarını sordu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Son dönemde kira fiyatlarında yaşanan artışlar pek çok ev sahibi ve kiracıyı karşı karşıya getirdi.

Kiralarda yüzde 25'lik zam sınırlamasıyla ilgili uygulama temmuzda sona erecekken bu kez de fiyatları artmadan taşınan kiracılarla ev sahipleri arasında rayiç bedel krizi yaşanıyor.

Bu konuda gündeme gelen son isim ise ünlü popçu Demet Akalın.

Son dönemde yaşanan yeni kriz: Ev sahipleri ve kiracılar arasında rayiç bedel anlaşmazlığı

Gayrimenkul yatırımlarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı, TV8 ekranında Jess Molho ile sunuculuğunu yaptığı programda kiracısına çok sert tepki gösterdi.

Mankenlik yaptığı yıllarda kredi çekip bir ev satın aldığını belirten 52 yaşındaki sanatçı, canlı yayında kiracısıyla yaşadığı sorunu anlattı.

Akalın, "Adam 5 bin liraya oturuyor ya 5 bin! Bugün dört kişi bir yere gidiyorsun, 3-4 bin lira hesap geliyor. Kiracım evimde 5 bin liraya oturuyor. Ben bunu canlı yayında söylediğim için adamın ukalalığına bak, emlakçıya gidip 'Programda bahsetti, zam yapacaktım vazgeçtim demiş" ifadelerini kullandı.

Demet Akalın'ın da canı yandı

Ünlü popçu daha sonra konuyla ilgili yaptığı açıklamada konuyu mahkemeye taşıyacağını söyleyerek, "Neden hep kiracılar haklı? Sen o zaman ev sahiplerini de koruyacaksın. Vergiyi veren biziz. Gelip birileri bedava otursun diye değil. Ataşehir'de çok lüks hani o bilinen sitelerden birinde, güvenlikli bir sitede, havuzlu bir sitede 1+1, 5 bin liraya olmaz. 25 bin lira olmuş normal rayici. Dersin ki bu biraz altında kaldı. Ben yapmayacağım diyemezsin. Mahkemeye vereceğim tabii ki" dedi.

Alanında uzman isim Ensonhaber'e anlattı: Demet Akalın ne yapmalı?

Demet Akalın gibi pek çok ev sahibi vatandaşın yaşadığı sorun gündemde yerini korurken, Ensonhaber konuyu araştırdı ve alanında uzman isme sordu.

Ensonhaber'den Can Badak'a konuşan Avukat Begüm Koral Akkuş, ev sahipleri ve kiracılar arasında ve son olarak Demet Akalın'ın yaşadığı rayiç bedel sorununda yapılabilecekleri anlattı.

Akalın'ın sorunundan yola çıkarak sorumuzu yanıtlayan Akkuş, tahliye işlemi gerçekleştirilmeyecekse tespit ve uyarlama davalarıla rayicin yakalanabileceğini söyledi.

"Tespit ve uyarlama davaları rayici yakalama noktalarında kendisine yol gösterir"

Avukat Begüm Koral Akkuş'un konuya ilişkin ifadeleri şöyle: