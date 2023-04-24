Ensonhaber Rize'de! Seçim kavgası sırasında ekibimiz de hedef oldu... Seçime az bir süre kala sokak anketlerine şehir dışını da dahil eden ekibimizin yeni durağı Rize oldu. Rize'de vatandaşlar arasında çıkan tartışma esnasında ekibimiz hedef alındı.

Özel İçerik Türkiye'de seçim heyecanı hakim. Dört gözle beklenen 14 Mayıs seçimlerine, tam olarak 20 gün kaldı. Seçim arefesinde partiler ve cumhurbaşkanı adayları seçim kampanyalarını süratle devam ettirirken, Ensonhaber'de halkın nabzını tutuyor. Rizeliler birbirine girdi Şehir içi ve şehir dışı sokak anketlerine devam eden ekibimizin bu seferki adresi Rize oldu. Rize'de halka mikrofon uzatan ekibimize gelen oylar açık ara farkla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın galip geleceği yönünde. Anket sırasında muhalif görüşlü bir genç ile orta yaşlı vatandaşlar arasında tartışma başladı. Ekibimiz hedef alındı Giderek daha da alevlenen tartışmada kısa süreli arbede yaşandı. Ortamda gerginlik sürerken, bir grup vatandaş ekibimizi hedef aldı. Çekime engel olmak isteyen vatandaşlar kameraya ve ekibimize saldırdı. Videoyu izlemek için tıklayın