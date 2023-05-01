Ensonhaber seçim öncesi sahaya indi! İstanbul, Samsun, Trabzon, Rize'de sorduk... Büyük seçimlere günler kala saha çalışmaları ile ses getiren Ensonhaber, şehir şehir gezerek halkın nabzını yoklarken, yeni rota çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

Özel Haber

Türkiye büyük seçimlere hazırlanırken vatandaşlar tek solukta süreci izliyor.

Cumhurbaşkanı adayları mitinglerde vatandaşlarla buluşurken, Ensonhaber de sahaya indi.

Haber dili ile dikkat çeken Ensonhaber, sokak röportajları ile de çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı.

Bu süreçte büyük bir mücadele ile yurdun her bölgesindeki vatandaşa mikrofon uzatmayı amaç edinen saha ekibimiz özellikle de seçim arefesinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

İstanbul’da çoğu ilçenin nabzını yoklayan ekibimiz, rotasını Türkiye’nin tüm illerine çevirdi.

İlk olarak megakent İstanbul’da vatandaşların görüşlerini dinleyen ekibimiz, Karadeniz’i de ziyaret etti.

Ensonhaber, her vatandaşın özgürce fikrini savunabilmesi için yeni rota çalışmalarını sürdürüyor.

İşte bugüne kadar yaptığımız ve ses getiren tüm röportajlarımız…

Elektronik mühendisi kadın: Kılıçdaroğlu'na nasıl oy vereyim? İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Samsun'da muhaliflere meydan okuyan kadın İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Rize'de vatandaşa sorduk kime oy vereceksiniz? İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Öğrenciler halkın nabzını tuttu - Ordu Ardahan Sivas Trabzon İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ensonhaber ekibi, Rize'deki röportajda hedef alındı İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Trabzon Of'ta eğlenceli röportaj: Bezduk para almaktan İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Trabzon'da vatandaşa sorduk: Kime oy vereceksiniz? İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Engelli vatandaş muhalefete isyan etti İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Samsun'da vatandaşa sorduk: Kime oy vereceksiniz? İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Sultanbeyli'de Kürtçe tartışması İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Eminönü'nde sağlık sistemi tartışması İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Samsun'da sinirler gerildi, kavgaya ramak kaldı İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Pendik'te sorduk: Kime oy vereceksiniz? İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Bakırköy'de sorduk: Cumhurbaşkanı adayınız kim? İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

6'masa iktidara gelirse Ayasafya'nın akıbeti ne olur? İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Belçikalı gurbetçi: Bin euroya araba aldım İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TCG Anadolu önündeki yoğunluğa mikrofon uzattık İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Emekli vatandaş: Millet ittifakı gelirse maaşımı alamam diye korkuyorum İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Şirinevler'de sorduk: Kime oy vereceksiniz? İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Samsun'daki sokak röportajında ilginç anlar İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Gurbetçi aile Erdoğan'ı savundu, ortalık karıştı İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Şirinevler'de hararetli ekonomi tartışması İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Öğrenciler seçim öncesi Adıyaman'da halkın nabzını tuttu İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN