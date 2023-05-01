Ensonhaber seçim öncesi sahaya indi! İstanbul, Samsun, Trabzon, Rize'de sorduk...

Türkiye büyük seçimlere hazırlanırken vatandaşlar tek solukta süreci izliyor.
Cumhurbaşkanı adayları mitinglerde vatandaşlarla buluşurken, Ensonhaber de sahaya indi.
Haber dili ile dikkat çeken Ensonhaber, sokak röportajları ile de çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı.
Bu süreçte büyük bir mücadele ile yurdun her bölgesindeki vatandaşa mikrofon uzatmayı amaç edinen saha ekibimiz özellikle de seçim arefesinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.
İstanbul’da çoğu ilçenin nabzını yoklayan ekibimiz, rotasını Türkiye’nin tüm illerine çevirdi.
İlk olarak megakent İstanbul’da vatandaşların görüşlerini dinleyen ekibimiz, Karadeniz’i de ziyaret etti.
Ensonhaber, her vatandaşın özgürce fikrini savunabilmesi için yeni rota çalışmalarını sürdürüyor.
İşte bugüne kadar yaptığımız ve ses getiren tüm röportajlarımız…
Elektronik mühendisi kadın: Kılıçdaroğlu'na nasıl oy vereyim? İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Samsun'da muhaliflere meydan okuyan kadın İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Rize'de vatandaşa sorduk kime oy vereceksiniz? İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Öğrenciler halkın nabzını tuttu - Ordu Ardahan Sivas Trabzon İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Ensonhaber ekibi, Rize'deki röportajda hedef alındı İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Trabzon Of'ta eğlenceli röportaj: Bezduk para almaktan İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Trabzon'da vatandaşa sorduk: Kime oy vereceksiniz? İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Engelli vatandaş muhalefete isyan etti İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Samsun'da vatandaşa sorduk: Kime oy vereceksiniz? İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Sultanbeyli'de Kürtçe tartışması İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Eminönü'nde sağlık sistemi tartışması İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Samsun'da sinirler gerildi, kavgaya ramak kaldı İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Pendik'te sorduk: Kime oy vereceksiniz? İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakırköy'de sorduk: Cumhurbaşkanı adayınız kim? İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
6'masa iktidara gelirse Ayasafya'nın akıbeti ne olur? İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Belçikalı gurbetçi: Bin euroya araba aldım İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
TCG Anadolu önündeki yoğunluğa mikrofon uzattık İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Emekli vatandaş: Millet ittifakı gelirse maaşımı alamam diye korkuyorum İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Şirinevler'de sorduk: Kime oy vereceksiniz? İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Samsun'daki sokak röportajında ilginç anlar İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Gurbetçi aile Erdoğan'ı savundu, ortalık karıştı İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Şirinevler'de hararetli ekonomi tartışması İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Öğrenciler seçim öncesi Adıyaman'da halkın nabzını tuttu İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN