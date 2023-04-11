Ensonhaber Şirinevler'de: Anket sırasında düşünce özgürlüğü tartışması çıktı! Seçimlere az bir süre kala halkın nabzını yoklamak üzere sahaya inen Ensonhaber ekibi, vatandaşlara cumhurbaşkanı adayını sordu. Bu esnada bir grup vatandaşın alevlenen tartışması kameraya yansıdı.

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Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlendi.

Bu kapsamda çalışmalarını yürüten ittifaklar, Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı.

Buna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan Cumhurbaşkanlığı için yarışacak.

En güçlü iki aday Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu

Ancak yarış daha çok Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçecek.

Oy potansiyellerine ve ittifaklara bakıldığında en güçlü iki aday olarak öne çıkan isimlerle ilgili Ensonhaber sahaya inmeye devam ediyor.

Son anketimiz sizlerle...

Ensonhaber, son olarak İstanbul Şirinevler'de vatandaşlara, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime verirsiniz?" diye sordu.

Anket sırasında düşüncelerini beyan eden vatandaşlar arasında tartışma çıktı.

Giderek hararetlenen tartışma "düşünme özgürlüğü" hakkında yaşandı.

İşte o anlar...

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