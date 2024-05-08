Ensonhaber sordu: Alanında uzman isim İstanbul Havalimanı'nda yaşanan olayı değerlendirdi İstanbul Havalimanı’nda gövde üzerine iniş yapan uçakla ilgili Ensonhaber'e konuşan Emekli Kaptan Pilot ve Kaza İnceleme Uzmanı Eyup Turşucu, olayın hidrolik sistemde yaşanan bir sorun nedeniyle olabileceğini söyledi. Kahveci ayrıca pilota ilişkin de değerlendirmede bulundu.

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İstanbul Havalimanı'nda Fedex Hava Yolları’na ait kargo uçağı, ön iniş takımları açılmayınca gövdesinin üzerine indi.

Önce arka tekerleri açılan uçağın gövdesinin üzerine inerek faciadan dönülen anlar sonrasında itfaiye ekipleri hızlıca müdahale etti.

Uçak gövde üzerine sorunsuz olarak inişini gerçekleştirirken kabin ekibi yaralanmadan uçağı terk etti.

Ekiplerin olay yerinde incelemelerini sürdürdüğü uçağın pistten kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Alanında uzman isim Ensonhaber'e anlattı: Ön iniş takımları neden açılmamış olabilir?

Olayın gerçekleştiği pist geçici süre kapatılırken Ensonhaber, konuyu uzmanına sordu.

Ensonhaber Editörü Can Badak'ın konuğu olan Emekli Kaptan Pilot ve Kaza İnceleme Uzmanı Eyup Turşucu, yaşanan olayı değerlendirdi.

Kaza İnceleme Uzmanı Turşucu, uçağın ön iniş takımlarının açılmamasıyla ilgili hidrolik sistemlerde bir sorun yaşanmış olabileceğini söyledi.

Turşucu, "İniş takımları genellikle hidrolikli sistemle devreye sokulur. Ayrıca elektrikli sistemle yedeklenir. Bunda hidrolikli sistem yani iniş takımına giden sistemde bir tıkanma olabilir. O borulardan herhangi birisinde patlama meydana gelmiş olabilir, oradan hidrolik geçmeyeceği için gerekli gücü veremez ve iniş takımlarını açamaz. Burada pilotların yapması gereken şey, iniş takımını normal şartlarda açamadığı zaman yedek sistemleri devreye sokarak tekrar açmayı dener. Olmadı acil durum uygulamasını devreye sokarak gelirler ve iniş tamamlanır." ifadelerini kullandı.

"Pilotlar bu olumsuzluklarla ilgili her türlü eğitimi alıyor"

Turşucu, daha sonra uçağın gövde üzerine iniş yapmasıyla ilgili konuştu.

Başarılı bir iniş yapıldığını söyleyen Turşucu, konuyla ilgili yaşanabilecek her olumsuzluk ihtimaline karşı pilotların eğitimden geçtiğine vurgu yaptı.

Turşucu, şu ifadeleri kullandı:

"Hangi uçakta olursa olsun genelde büyük gövdeli uçaklarda bu tip arızalara karşı pilotlar eğitiliyorlar. 3 iniş takımı da arızalanabilir ve açılamayabilir o zaman da gövde üzerine iniş yapılır. Burun iniş takımı açılmadığı zaman burada gördüğümüz gibi burun eğitimi yapılır. Bütün pilotlar bu konuda eğitimlidir zaten. Dolayısıyla başarısıyla görevlerini yapmışlardır. Başarılı ve emniyetli bir iniş yapılmıştır. Çünkü bu pilotlar eğitimli zaten bu konuda yani. Bir kaza beklemeyiz bunun sonunda."