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Haber Merkezi

Ensonhaber, sokağın nabzını tutmayı sürdürüyor...

Ekibimiz son röportajını, İstanbul Anadolu Yakası'ndaki Ümraniye Çarşı'da gerçekleştirdi.

Dikkat çeken röportajlara imza atan ekibimiz, bu defa farklı yaş gruplarından vatandaşlarla bir araya geldi.

BAYRAMIN OLMAZSA OLMAZLARI

Vatandaşlara mikrofon uzatarak, "Bayramın olmazsa olmazı" nedir diye sorduk.

Halkın bayram kutlamalarına dair birbirinden farklı görüşlerini dinledik.

"AİLELERİMİZİ ZİYARET ETMEZSEK BAYRAMIMIZ BURUK GEÇER"

Mikrofon uzattığımız vatandaşlardan biri, bayramın olmazsa olmazının aile ziyareti olduğunu belirterek, "Ailelerimizi ziyaret etmezsek bayramımız buruk geçer" ifadelerini kullandı.



"ŞEKER VE HARÇLIK"

Bayramın olmazsa olmazının şeker ve harçlık olduğunu belirten bir vatandaş ise, "Şeker ve harçlık, çocukluğumuzdan beri böyle devam etti" diye konuştu.