Ensonhaber sordu: Çakarlı araçlar sizi rahatsız ediyor mu? Trafikte "geçiş üstünlüğüne" sahip olduğu düşünülen çakarlı araçlar, vatandaşların tepkisini topluyor. Bizde Ensonhaber ekibi olarak vatandaşlara bu durumu sorduk. İşte çarpıcı yanıtlar...

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Haber Merkezi

Trafikte geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlarda bulunan çakar ve tepe lambası kullanımı son yıllarda hızla yaygınlaştı.

Hal böyle olunca trafikte insanlar neredeyse her yerde sürekli arkalarında kornaya basıp, kendilerinden ısrarla yol isteyen çakarlı araçları görmeye başladı.

Haksız bir şekilde yol hakkı talep eden çakarlı araçlar, çoğu zaman yolcuların da hayatlarını tehlikeye atıyor.

CEZALAR CAYDIRICI DEĞİL

Geçtiğimiz yıllarda çakarlı araçları için özel denetimler yapılmış ve yüzlerce araca ceza kesilmişti.

Ancak verilen bu cezaların caydırıcılığı olduğunu söylemek pek de mümkün değil.

VATANDAŞLARA SORDUK

Vatandaşların çoğu zaman tepkisini çeken bu durumu ise Ensonhaber.com ekipleri sokağa çıkarak vatandaşlara sordu.

Sokağın nabzını tutan ekibimiz vatandaşlara "Son zamanlarda trafikte giderek artan çakarlı araçlar sizi rahatsız ediyor mu?" sorusunu yöneltti.

VATANDAŞLAR RAHATSIZ

Vatandaşların çoğu durumdan rahatsızlığını ifade ederken, çoğu kişinin bu haklarını gösteriş için kullandığını ifade ettiler.

Bu araçlar yüzünden trafikte kaos oluştuğunu belirten vatandaşlar, Ensonhaber.com aracılığıyla yetkililerden sorunun çözümü için talepte bulundular.