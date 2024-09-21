Ensonhaber sordu: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi nasıl biter? Bu akşam oynanacak dev derbi öncesi vatandaşlara "Fenerbahçe-Galatasaray derbisi nasıl biter?" diye sorduk. İşte vatandaşlarımızdan skor tahminleri...

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Haber Merkezi

Ensonhaber'in sosyal medya hesaplarından her gün özgün içerikler yayınlanmaya devam ediyor.

Birbirinden dikkat çeken sokak röportajlarıyla adından söz ettiren Ensonhaber, son olarak Ümraniye'deydi.

DERBİNİN SKORU NE OLUR?

Bu kez mikrofonu uzattığımız vatandaşlarımıza Fenerbahçe ile Galatasaray arasında bu akşam oynanacak derbiyle ilgili skor tahminlerini sorduk.

"Fenerbahçe-Galatasaray derbisi nasıl biter?" diye sorduk ve birbirinden ilginç skor tahminleri aldık.

İşte o yanıtlar...

-3-1 sonuçlanır. Muslere atar bir tane.

-Osimhen atar iki tane. 2-0 ya da 3-1 biter.

-Fenerbahçe alır 3-2

-1-0 Galatasaray alır.

-3-0 Fenerbahçe alır. Bir tane Dzeko atar oynarsa, Szymanski ve Tadic de birer tane atar. Oynarsa Osimhen de atar ama kesin değil.

-Berabere kalırlar 2-2. İlk yarı Galatasaray önde bitirir. Ardından Dzeko atar 2 tane. Son dakikalarda da 2-2 berabere kalır.