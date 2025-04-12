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Haber Merkezi

Ensonhaber, sokak röportajlarıyla Türkiye’nin nabzını tutmaya devam ediyor.

Her biri olay yaratan röportajlara imza atan ekibimiz, bu kez İstanbul’un kalabalık sokaklarında vatandaşlarla buluştu.

KOCANIZIN MAAŞI NE KADAR OLMALI

Ekibimiz, farklı yaş ve meslek gruplarından insanlara mikrofon uzatarak, “Kocanızın maaşı ne kadar olmalı?” sorusunu yöneltti.

Vatandaşların verdiği birbirinden farklı cevaplar sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.

"1 MİLYON TL OLSUN"

Mikrofon uzattığımız vatandaşlardan biri, "1 milyon olsun, zengin koca" derken, bir başkası ise, "asgari ücretten fazla olmalı" diye cevap verdi.

"BABAMIN MAAŞINDAN FAZLA OLSUN"

Eşinin maaşının babasının maaşından daha fazla olması gerektiğini söyleyen bir diğer vatandaş ise sorumuzu, "400 bin TL" diyerek yanıtladı.