Ensonhaber, Suriye'de yaşanan insanlık dramına şahit oldu

2011 yılından bu yana iç savaşın yaşandığı Suriye'de, milyonlarca insan bombardıman ve çatışmalardan kaçarak çadır kentlerde hayatını devam ettirmeye çalışıyor.

ilyasefe.unal@ensonhaber.com

Suriye'de Esad rejiminin masum insanlara yönelik başlattığı saldırıların ardından çıkan iç savaş, 11. yılında.

Bu süreçte milyonlarca insan evlerini terk etmek zorunda kaldı, mülteci durumuna düştü. Bölgede yaşamaya çalışan yüz binlerce insan ise acımasız saldırılarda feci şekilde can verdi.

Türkiye, Suriye'de yaşanan insanlık dramı nedeniyle yıllardır sahaya en çok yardım elini uzatan ülke oldu.

Bu yardımlarda İHH İnsani Yardım Vakfı büyük rol oynuyor.

Ensonhaber, İHH İnsani Yardım Vakfı'nın Suriye'de yaptığı çalışmaları yerinde incelemek üzere İdlib kırsalında incelemelerde bulundu.

İHH ve İletişim Platformu'nun organizasyonu kapsamında gittiğimiz Suriye'de, büyük bir insanlık dramına şahit olduk.

Öte yandan, İHH'nın yaptığı değerli çalışmaları da yerinde görme fırsatı bulduk.

SINIR ÖTESİNDEKİ İLK DURAĞIMIZ

Sınırı geçtikten sonra ilk durağımız olan İHH İnsani Yardım Vakfı'nın Lojistik Merkezi'nden başlayan ziyaretlerimizde çalışmaların nasıl titizlikle yürütüldüğünü gördüm.

Türkiye'nin birçok noktasından bölgeye gönderilen yardımlar burada bölgeye gönderilmek üzere hazırlanıyor. Sonra da ihtiyaca göre yardıma muhtaç insanlara gönderiliyor.

ÇADIR KENT ZİYARETİ

Lojistik merkezindeki bilgilendirmenin ardından İdlib kırsalında kurulan çadır kentleri ziyaret etmek için yeniden yola çıktık.

Bölgede ilerlerken aldığımız bilgiler, duygusal bir ziyaret olacağı yönündeydi.

Öyle ki; soğuk hava şartları nedeniyle biz kalın montlarla bile üşürken oradaki çocukların çadırlarda yıllardır yaşamaya çalıştığı anlatılıyordu.

Dile kolay, yaslanacak bir duvarları bile olmayan insanlar, o çadırlarda 11 yıldır yaşıyordu.

SAVAŞIN GÖLGESİNDE BÜYÜYEN ÇOCUKLAR..

Gittiğimizde gördüğümüz manzara oldukça acıklıydı.

Ayakkabılarla yürümekte zorlandığımız çamurlu yollarda, savaşın gölgesinde büyüyen çocuklar çıplak ayaklarıyla oyun oynuyordu.

Bizi gördüklerinde hepsinin yüzünde bir umut gülüşü oluştu.

Suriye'de edindiğim tecrübeleri, canlı bağlantı ile Ensonhaber Haber Koordinatörü Oğuzhan Özmeşe'ye anlattım.

Bu yayını izlemek için linki buraya bırakıyorum;

Suriye'de son durum ne? Mülteciler hangi şartlarda yaşıyor? VİDEO

İDLİB ŞEHİR MERKEZİ

Bölgedeki üçüncü durağımız ise İdlib şehir merkezi oldu.

Güvenlik kontrollerinin ardından girebildiğimiz İdlib şehir merkezinde ilerlerken savaşın izlerini her yerde gördük.

Binalarda bomba ve çatışma izleri vardı.

Hayatın normale dönmesi için çabalar vardı ancak insanların yüzlerindeki endişe net bir şekilde görülüyordu.

SURİYELİLER İÇİN GÜNLÜK 50 BİN EKMEK

Bölgedeki ikinci günümüze, İHH'nın Suriye'deki insanlara yardım organizasyonlarının yürütüldüğü başka bir noktadan başladık.

Reyhanlı'da kurulan fırında, Suriyeliler için günlük ortalama 50 bin ekmek üretiliyor.

Reyhanlı'da üretilen ekmekler, araçlara yüklenerek her gün bölgede ihtiyacı olan insanlara ulaştırılıyor.

İHH'nın Reyhanlı'da aynı zamanda bir de terzihanesi var.

Burada ihtiyaç sahipleri için her türlü giyim ürünü üretiliyor.

İlgili görüntüleri izlemeden geçmemeniz gerektiğini öneririm.

İzleyin, nasıl azimli bir çalışma olduğunu göreceksiniz.

İHH, Suriyeliler için günde 50 bin ekmek üretimi yapıyor VİDEO

250 BİN ÇADIRDA 1 MİLYONDAN FAZLA İNSAN YAŞIYOR

Reyhanlı'daki ziyaretimizin ardındna yeniden sınırı geçerek Suriye'deki ziyaretlerimize başladık.

Gittiğimiz çadır kentlerde değişmeyen tek şey, çaresizlikti.

250 bin çadırın bulunduğu çadır kentte yaklaşık nüfusun 1 milyonun üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Yıllardır çadırlarda yaşayan insanların yaşam kalitelerinin yükseltilmesi için çok önemli projeler yürütülüyor.

2022 SONUNA KADAR HEDEF 100 BİN BRİKET EV

Bunlardan biri de briket ev projesi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da inceleme yaptığı bölgede, şu an yaklaşık 50 bin briket ev yapıldı. 2022 yılının sonuna kadar bu sayının 100 bine çıkarılması hedefleniyor.

Türkiye'den farklı kurumların rol aldığı bu çalışmalarda İHH'nın çalışmalarına şahit olduk.

Çadırda yaşayan insanların daha sağlıklı ortamlarda yaşayabilmesi için yapılan briket evler, insanların hayata yeniden tutunabilmesi için büyük bir şans.

“2 Oda 1 Umut” sloganıyla briketten inşa edilen evler sayesinde mülteciler daha iyi bir yaşama kavuşuyor.

İhityaç sahipleri için inşa eidlen evlerin maliyeti 2 bin 500 dolar.

Projeye destek vermek isteyen hayırseverler, EV yazıp 3072’ye SMS gönderdiklerinde 5 TL bağışta bulunabiliyor.

Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise projeye vakfın banka hesap numaralarına ya da online olarak YAŞAM EVİ koduyla katkıda bulunabilecek.

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