Ensonhaber TEKNOFEST'te vatandaşa mikrofon uzattı!

Türkiye, savunma sanayisindeki yeniliklerle göğüs kabartıyor.
Yerli ve milli imkanlarla üretilen silah sistemleri ve mühimmatlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savunma kabiliyetlerini artırıyor.
TEKNOFEST 2018 yılında itibaren ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor.
Envantere giren birçok proje, TEKNOFEST'te sergileniyor.
Binlerce gecin heyecanla beklediği TEKNOFEST 1 Mayıs'a kadar ziyaretçileri ağırlayacak.
Bir diğer yandan, Ensonhaber ekibi de TEKNOFEST heyecanına dahil oldu.
Festival alanını gezen ekibimiz, envanterin altın parçalarını yakından görebilme fırsatı buldu.
Aynı zamanda ekibimiz, mikrofon uzattığı vatandaşların heyecan ve gururuna da ortak oldu.
Her bir alanı tek tek ziyaret eden vatandaşlar, gururlu, heyecanlı ve mutlu olduklarını dile getirdi.
İşte o anlar...