Ensonhaber turizm bölgesi Uzungöl'den bildiriyor Her yıl ziyaretçi akımına uğrayan Uzungöl'den görüntüler aktaran ekip arkadaşımız Uğur Yıldırım, otel yoğunluğundan dolayı çadır kiralandığını gözler önüne serdi.

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Özel Haber

Türkiye'nin doğal güzellikleri bakımından en dikkat çekici bölgelerinden biri de Karadeniz.

Özellikle Trabzon ve Rize, her yıl ziyaretçi akınına uğruyor.

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri olan Uzungöl, doğal güzellikleriyle büyüleyen bölgelerden yalnızca biri.

Turistlerin ilgisini çeken Uzungöl'de yine bir yaz sezonu yoğunluğu yaşanıyor.

Oteller doldu

Öyle ki, bölge otelleri tamamen dolmuş durumda.

Ziyaretçiler kalacak otel bulamazken, bölgenin görülmesi gereken yerlerinde de insan yoğunluğu yaşanıyor.

Bölgeden görüntüler

Ekip arkadaşımız Uğur Yıldırım, Uzungöl'den son durumu aktardı.

Bölgedeki yoğunluktan dolayı üretilen alternatif fikirler gözler önüne serildi.

Çare olarak belirli alanlara çadır kurulduğu ve bu çadırların da ziyaretçilere kiralandığı görülüyor.