Ensonhaber, Üsküdar’da vatandaşlara 6’lı masanın vaatlerini sordu Deprem felaketinin yaraları sarılırken Ensonhaber ekibi vatandaşlara 6'lı masa iktidara gelirse deprem konutlarını bitirebilir mi? sorusunu sordu. Vatandaşlar geçmişte yaşanan koalisyon günlerinden örneklerle soruyu cevaplandırdı.

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Türkiye seçimlere giderken muhalefetin vaatleri tartışma konusunu oluşturuyor.

Özellikle 6'lı masanın deprem bölgesini ayağa kaldırmak için ne projeler yapacağı merakla bekleniyor.

Depremin olduğu ilk andan bu yana yaralar sarılmaya çalışılırken, bölgenin yeniden inşası için harekete geçildi.

Devlet tüm imkanlarıyla sahaya inerek afet bölgesini ayağa kaldırmak için hummalı çalışmalarını sürdürüyor.

Ensonhaber ekibi sahada

Ensonhaber ekibi sahaya inerek vatandaşın görüşlerini kamuoyuyla buluşturuyor.

Ekibimiz Üsküdar'da "6'lı masa iktidara gelirse deprem konutlarını bitirebilir mi?" sorusunu sordu.

Geçmişte yaşadıklarını anlattılar

Çarpıcı cevapların geldiği röportajda iki yaşlı vatandaşın görüşleri yaşanılanı gözler önüne serdi.

Koalisyon döneminden bir gecede yaşanan ekonomik krizden bahseden vatandaşlar, şu anki zor durumdan da devletin el birliğiyle kalkacağını belirttiler.

"6 kişiler, benim evde iki çocuğum ikisine güç yetmiyor"

Özerklik vaadi ve 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısı üzerinden 6'lı masa ve gizli ortakları HDP'ye tepki gösteren vatandaş şöyle konuştu:

Bu 6’lı masa onlar geldiği zaman oraya hiçbir şey yapılmaz. Amerika, İngiltere, İsrail oraya parayı yağdırırlar orada sözde terör devleti kurulur Müslüman Kürtler asimile edilir. Şu anda 6’lı masa 7’nci ayağıyla birlikte bunu istiyorlar. Aklı selim düşündüğün zaman bu budur çünkü. Daha iyisi varsa verelim şu anki iktidardan başka kimse yok. 6 kişi benim evde iki çocuğum ikisine güç yetmiyor. 6 genel başkan 2 tane de yedek var 8 tane yardımcı. Özerklik diye bas bas bağırıyorlar. Biz kardeşiz. Doğusuyla batısıyla kuzeyiyle. Ayrılmaz bir bütünüz. Hadi ayırın benim Diyarbakır’da akrabam var hadi ayırın.

"Bankaları paylaştılar, yalandan bir kitap attılar bir gecede bitirdiler"

Heykel üzerinden muhalefete yüklenen vatandaşlar geçmişte yaşadıklarını şu şekilde anlattılar:

Neyin peşinde bu insanlar, heykel yaptırsın onlar hatta Cumhurbaşkanı’da heykel olsun. Böyle etrafında dolaşacaklar hiç yetkisi olmayacak. Anlaşabilirlerse anlaşacaklar anlaşamazlarsa yıkacaklar. Ondan sonra 6 ay sonra bir daha seçim. Biz bunları yaşadık zaten 3 ay sürmüyordu. Bankaları paylaştıkları günü biliyorum, üçlü koalisyonda şu banka senin olacak bu banka benim olacak. Bankaları paylaştılar, yalandan bir kitap attılar bir gecede bitirdiler. Valizlerle götürdüler biz bunların hepsini yaşadık.

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