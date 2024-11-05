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Dünyanın beklediği gün geldi çattı

Amerika Birleşik Devletleri 47. başkanını seçiyor...

KAMALA MI, TRUMP MI

Demokratların adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump oy oranları ile karşı karşıya geliyor.

Yaklaşık 240 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, 81 milyonu aşkın Amerikalı erken oy kullandı.

ENSONHABER WASHİNGTON DC'DE

Türkiye ve dünya gündeminin nabzını yakından tutan ve bunu okuyucularıyla buluşturan Ensonhaber, bu kez de ABD seçimlerini takip etmek için başkent Washington DC'de.

Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal ve Ensonhaber yazarı Adem Metan, seçimin nabzını Washington’da tutuyor ve tüm detayları sizinle paylaşıyor.

HANGİ İSİM SEÇİLİRSE TÜRKİYE İÇİN İYİ OLUR?

Sonuçlar için nefesler tutulmuşken iki isim, adayların Türkiye'ye ve dünyaya bakışlarını değerlendirdi.

"ÖNLERİNDE KALIN BİR TÜRKİYE DOSYASI VAR"

"Hangi isim seçilirse Türkiye için daha iyi olur?" sorusuna yanıt veren Adem Metan, hangi adayın seçilirse seçilsin önemli bir Türkiye dosyasıyla karşı karşıya kalacağını söyledi.

"TRUMP SOMUT ADIMLAR ATTI"

Adem Metan, seçimlerin Türkiye'ye yönelik etkisine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

Dün geceden beri burada dolaşıyoruz ve farklı gözlemler elde etme şansımız oldu. Şu an Kamala ya da Trump kazanır diye bir tespitte bulunmak çok zor. Burada gözlemlerimiz yarışın ne kadar baş başa gittiğini gösteriyor. Hangi isim kazanırsa kazansın önlerinde kalın bir Türkiye dosyası olacak. Kamala’nın özellikle Orta Doğu’da devam eden savaşlarla ilgili, onları durdurmayla ilgili bir söylemlerinin olmadığını gördük. En azından Trump bir önceki başkanlık döneminde bununla ilgili somut adımlar atmıştı.

"TRUMP RASYONEL BİR GÖRÜNTÜ ÇİZİYOR"

Örneğin Afganistan’dan bir çekilme gerçekleşmişti. Bu seçim döneminde de savaşların son bulmasına yönelik önemli ifadeleri vardı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky içinde yapılan yardımların durdurulması yönünde söylemleri oldu. Bakıldığı zaman Trump daha rasyonel bir görüntü çiziyor. Önceki başkanlık döneminde de buna yönelik adımlar görmüştük. Öncelikle kendi ülkesinin menfaatini korumak üzere söylemler ve eylemler gerçekleştiriyor. Trump’ın ben bu süreçte İsrail başta olmak üzere daha rasyonel olabileceğini düşünüyorum. Savaşların durmasıyla ilgili daha somut adımları olacağını düşünüyorum.

"MÜSLÜMAN OYLARI KRİTİK ÖNEMDE"

Trump'ın son mitinglerinde Müslümanlara yönelik açıklamalarını da değerlendiren Metan şunları kaydetti:

Şunu açıkça söyleyebiliriz seçim süreçlerinde liderlerin söyledikleri sözlerin somut adımlarla birleşmesini söylemek çok yanlış olur. Örneğin, Trump dün son etkinliklerinden birisinde Müslüman bir belediye başkan adayını da sahneye çıkardı. Bu Müslümanların oyunu almak için stratejik bir adım mıydı ya da gerçekten buradaki bir sese kulak vermek istiyor mu bunlar seçimlerden sonrası Trump’ın olası kazanması durumunda göreceğimiz şeyler. Tabiki Kamala’nın savaşların durdurulmasına yönelik hiç bir söylemde bulunmaması, bu söylemlerden kaçınmaması, Gazze’deki İsrail soykırımıyla ilgili herhangi bir söylem kurmamış olması Trump’ı vicdanlı insanlar noktasında bir adım öne çıkarıyor demek yanlış olmaz.

"SALINCAK EYALETLER ÖNEMLİ"

Salıncak eyaletlerin seçim sonuçlarını belirleyeceğini söyleyen Metan, "Trump bir kere zeki isim. Dünyanın da aslında son dönemde gördüğü ve yaptığı hamlelerin tahmin edilebilmesinin zor olduğu bir isim. Dolayısıyla ABD seçimlerinde en değerli şey salıncak eyaletlerde rakibine fark atabilmek. Çünkü burada çok düşük bir fark bile delegelerin tamamının sizin safınıza geçmesini sağlıyor. Bunların her birisin seçim döneminde stratejik bir hamle olabilir. Bunun sonuçlarını bir kaç gün sonra görebileceğiz" dedi.

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Seçim sonuçlarının çarşamba ya da perşembe günü akşam vakitlerinde belli olacağını söyleyen Metan şunları kaydetti: