Ensonhaber yayınına katılan gazeteci Adem Metan, Aşkelon'dan aktardı Gazeteci Adem Metan, savaşın tüm şiddetiyle devam ettiği İsrail-Filistin hattına gitmek üzere yola çıktı ve Aşkelon bölgesinden Esnonhaber yayınına bağlandı. Metan son durumu aktararak, "Bombardımanın ötesinde orada büyük bir insanlık dramı yaşanıyor" dedi.

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Bugün, İsrail-Filistin hattındaki gerilimde 6'ncı gün...

Karşılıklı saldırılar hız kesmeden devam ediyor.

Saldırılarda, sivillere ait yerleşim birimleri hedef oluyor. Bu süreçte çok sayıda kanın akmasıyla çocuklar ve bebekler hayatını kaybetti.

Hamas'ın başlattığı saldırılara sert bir şekilde karşılık veren İsrail ordusu, Gazze'yi adeta ışıksız ve susuz bıraktı.

Dünyanın gözü, bölgede yaşanan gelişmelere çevrildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, savaşın şiddetini gözler önüne serdi.

Ensonhaber yayınında gündem İsrail ve Filistin

Televizyon programlarına da konu olan olay, Ensonhaber yayınında da işlendi.

YouTube kanalında izleyicilerle buluşan 'Taha Hüseyin Karagöz Yayında' programında Gazze'den ve Aşkelon'dan son durum aktarıldı.

Konuklardan biri de gazeteci Adem Metan oldu. Metan, gerilimin yaşandığı bölgeye giderek Aşkelon'dan yayına bağlandı.

"Tel Aviv'in birçok noktası Biden posterleriyle donatılmış"

Önemli açıklamalarda bulunan Adem Metan, son durumu şu ifadelerle anlattı:

Aşkelon’a çok yakınım. Sınıra doğru hareket halindeyiz. Gece saatlerinde ulaştık İsrail'e. Tel Aviv'de hava alanı zaman zaman uçuşları durduruyor. Bu da havaalanı içerisinde ciddi bir yoğunluğa neden oluyor. Bir yandan ülkeyi terk etmek isteyen İsrail ve diğer ülke vatandaşlarının uçaklarının kalkmasının beklenirken bir yandan da İsrail hükümeti, 300 bine yakın yedek görevliyi tekrar asker olmak için çağırdı. Onlar da farklı ülkelerden buraya taşınıyorlar. Gelen askerleri havaalanında İsrailli vatandaşlar alkışlarla karşılıyorlar.



Özellikle Tel Aviv içerisinde ABD Başkanı Joe Biden’a karşı adeta teşekkür niteliğinde çok sayıda pankart var. Neredeyse Tel Aviv'in birçok noktası Biden posterleriyle donatılmış.

"Bombardımanın ötesinde orada büyük bir insanlık dramı yaşanıyor"

Metan'ın yayında konuştuğu sırada helikopter konvoyunun geçtiği görüldü. Metan, sözlerine şöyle devam etti.

Sabah İsrail basın ofisine gittim. Çok yoğun basın mensubu söz konusu. Onlar da bugün buradaki gözlemlerini aktaracaklar. Umarız ki hakkaniyetten ve adaletten ayrılmadan bu yorumları yaparlar. Filistin'in büyük bir bölümünde elektrik ve su yok. İnsanı yardım söz konusu değil. Bombardımanın ötesinde orada büyük bir insanlık dramı yaşanıyor.



Şu anda bulunduğum bölgeden çok sayıda helikopterin sınır bölgesine hareket ettiğini söyleyebilirim. Bu noktadan sonra ise ara ara Hamas tarafından gönderilen füze seslerini duyuyoruz.

"Hayatını kaybedenlerin yüzde 40’ı bebekler"

Dün, dünya kız çocukları günüydü. Fakat Gazze'de şu an itibariyle hayatını kaybedenlerin yüzde 40’ı bebekler. Bunların birçoğu daha 3 yaşında.

Tel Aviv'de bir savaş psikolojisi aktif değil, orada eğlence merkezleri ve restoranlar aktif. Aşkelon ve sınır bilgisine yaklaştıkça helikopterleri görmek mümkün.

"1100 diyaliz hastamız iki gün içerisinde hayatını kaybedecek"

Bir diğer konuk da Gazze Sağlık Bakanlığı Yetkili Enver Attallah oldu. Gazze'den yayına bağlanarak açıklamalarda bulunan Attallah şu ifadeleri kullandı:

"Burada ilaçlarda tıbbi malzemelerde kesiklik yüzde 79, şu an yüzde 95'e ulaşmıştır. Cihazlar kullanılamıyor elektrik yok. En fazla 3 gün sonra bulunan akaryakıt, hastanelerde tükenecek. O zaman 1100 diyaliz hastamız iki gün içerisinde hayatını kaybedecek. Şu anda sağlık sistemi çökmüştür."