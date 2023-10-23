Ensonhaber yayınına katılan Gazzeli akademisyen: Mahmud Abbas Gazze'yi unutmuş gibi davranıyor 7 Ekim'de başlayan İsrail-Filistin savaşını değerlendirmek adına Ensonhaber YouTube kanalında Taha Hüseyin Karagöz'ün konuğu olan Gazzeli akademisyen Mohammed Hejji, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı eleştirdi. Hejji, "Televizyonlara çıkmasın hiçbir sözünün bize faydası yok" dedi.

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İsrail'in, Gazze'de başlattığı sivil katliam 17'nci güne ulaştı.

Bölgede tansiyon giderek yükselmeye devam ederken can kayıplarında da bilanço ağırlaşıyor.

Öyle ki İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana sivillerin olduğu bölgeye gece-gündüz demeden hava saldırılarında bulunuyor.

Hastane ve kiliseler de bu süreçte ilk hedefler arasında yer alıyor.

Gazzeli akademisyen Ensonhaber yayınında

Dünya, savaştaki son durumu yakından takip ederken Ensonhaber'in YouTube kanalında da gündem İsrail-Filistin savaşı oldu.

Taha Hüseyin Karagöz'ün programına katılan Gazzeli akademisyen Mohammed Hejji, yaşananları değerlendirdi.

Mahmud Abbas sorusu

Yayın sırasında Karagöz, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı gündeme getirdi.

Hejji'ye, "Mahmud Abbas'ın açıklamalarını takip ediyor musun? Mahmud Abbas senin için, Gazzeliler için ne ifade ediyor?" sorusu yöneltildi.

"Mahmud Abbas'ın hiçbir sözünün bize faydası yok"

Akademisyen ise şöyle yanıt verdi: