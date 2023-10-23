İsrail'in, Gazze'de başlattığı sivil katliam 17'nci güne ulaştı.
Bölgede tansiyon giderek yükselmeye devam ederken can kayıplarında da bilanço ağırlaşıyor.
Öyle ki İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana sivillerin olduğu bölgeye gece-gündüz demeden hava saldırılarında bulunuyor.
Hastane ve kiliseler de bu süreçte ilk hedefler arasında yer alıyor.
Gazzeli akademisyen Ensonhaber yayınında
Dünya, savaştaki son durumu yakından takip ederken Ensonhaber'in YouTube kanalında da gündem İsrail-Filistin savaşı oldu.
Taha Hüseyin Karagöz'ün programına katılan Gazzeli akademisyen Mohammed Hejji, yaşananları değerlendirdi.
Mahmud Abbas sorusu
Yayın sırasında Karagöz, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı gündeme getirdi.
Hejji'ye, "Mahmud Abbas'ın açıklamalarını takip ediyor musun? Mahmud Abbas senin için, Gazzeliler için ne ifade ediyor?" sorusu yöneltildi.
"Mahmud Abbas'ın hiçbir sözünün bize faydası yok"
Akademisyen ise şöyle yanıt verdi:
Mahmud Abbas Gazze’yi unutmuş gibi davranıyor. Sanki başka bir dünyada yaşıyor. Abbas, başka bir dünyadan konuşuyor. Bizce televizyonlara çıkmasın daha iyi olur. Hiçbir sözünün bize faydası yok. Dışarıdaki gençlerimiz ve liderlerimiz orada direniş yapıyorlar. Kudüs’te her gün direniyoruz. Mücadele ediyoruz. Beni tanıyan Türkler var. Türkiye’deyken savaş zamanında canımız uçağa atlayıp buraya gelmek istiyordu. Biz Filistin’i bırakamıyoruz. Neredeysek mücadele ediyoruz.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış