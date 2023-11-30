Ensonhaber yayınında özel açıklamalar! Starlinkler risk oluşturur mu... Dünya genelinde yüksek hızlı internet erişimini sağlama amacı taşıyan uydu ağı oluşturmayı hedefleyen Starlink Uyduları, Ensonhaber'de tartışıldı. Eski bakan yardımcısı Bülent Aksu, oluşturabileceği riskleri anlattı.

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ensonhaber.com

Ensonhaber YouTube kanalı önemli konuklarını ağırlıyor.

İlker Koç'un sunumuyla abonelerinin karşısına çıkan kanalda, dünyadan ve Türkiye'den gelişmeler ele alınıyor.

Magazinden siyasete çok sayıda konuğun katıldığı programda bu kez farklı bir içerik hazırlandı.

Türk Dünyası İş Konseyi Sözcüsü Onur Arvas ve eski bakan yardımcısı Bülent Aksu, Koç'un stüdyo konuğu oldu.

Gündeme dair değerlendirmeler yapılırken, iletişim konusu da ele alındı.

SpaceX'in Starlink Uyduları, Türkiye’de de görülmesinin ardından son zamanlarda sık sık merak konusu oldu.

"Finansal sağlıkları açısından büyük bir risk oluşturuyor"

Yayında da konu tartışılarak Starlinkler'in bir güvenliği açığı oluşturup oluşturmayacağı araştırılırken Arvas, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Yerel operatörlere rekabet oluşturabilecek yeni bir hizmet sunumuyla karşı karşıyayız. Milli güvenlik açısından operatörlerin uzun vadeli yatırımları, gelirleri, aynı zamanda finansal sağlıkları açısından büyük bir risk oluşturuyor. Vergi gelirleri açısından da önemli bir riskle karşı karşıya olduğumuzu ifade etmek isterim. Bu bir risk… Ama bu riski bertaraf edebilecek bilgi birikimine insan kaynağına ve teknolojiye sahibiz.

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"Düşük yörünge hizmet sunumunu hep beraber yaparız"

Kendi uydularımızı uzaya fırlatıp, uydu üzerinden yerli paydaşlarla beraber vermemiz gerekmektedir. Bu işin içerisinde dost ve kardeş ülkeler de dahil olur. Düşük yörünge hizmet sunumunu hep beraber yaparız. Bu uzak ve yapılamayacak bir teknoloji değil. Aynı TOGG’da başardığımız gibi bunu da başarabiliriz.

"Uydu üzerinden iletişim sağlayabilir hale gelecek"

Koç, 5G'nin sorması üzerine Aksu şöyle yanıt verdi: