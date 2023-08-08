Ensonhaber yayınında uzman isim uyardı: Yabancı numaraları açmayın Son zamanlarda WhatsApp üzerinden gelen dolandırıcılık tehlikesine karşı uzman isim Şebnem Kartal riskleri anlattı. "WhatsApp’tan gelen yabancı numaraları açmayın" uyarısında bulundu.

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Dolandırıcıların yöntemi de bitmez, taktiği de…

Bu kez yurt dışı numaraları devreye girdi.

Son birkaç haftadır çoğunlukla Senegal, Nijerya, Filipinler gibi ülkelerden olmak üzere Türkiye’deki birçok kişiye WhatsApp üzerinden arama ve mesaj gelmeye başladı.

Ensonhaber yayınında uzman isim değerlendirdi

Her gün vatandaşların defalarca maruz kaldığı bu dolandırıcılık yöntemi Ensonhaber canlı yayınında değerlendirildi.

"Yabancı numaraları açmayın"

Moderatör İlker Koç'un sunduğu programda Bilişim Hukukçusu Avukat Şebnem Kartal bu tür tuzaklardan nasıl korunmamız gerektiğini anlattı.

"Hemen o numarayı engellemeliyiz"

Avukat Şebnem Kartal, WhatsApp’ta yabancı numaralardan gelen aramaları açmayın uyarısında bulundu.

WhatsApp üzerinden son zamanlarda yabancı numaralardan gelen aramalar ve mesajlar üzerinden iş teklif ediyorlar, cazip tekliflerde bulunuyorlar bu şekilde tıklamamızı sağlıyorlar. Bunlarla karşılaşınca kesinlikle cevap vermemek, bir koda tıklamamak gerekiyor. Hemen o numarayı engellemeliyiz.

"Eğer kandıysak polise veya savcılılığa gitmeliyiz"

Sizi arayıp güvendiğiniz bir şirket gibi görünerek telefonunuza gelen bir kodu istiyorlar böylelikle hesaplarınıza ulaşıp paranızı çekebiliyorlar. Dalgınlığımıza gelip eğer inandıysak anında polise veya savcılılığa gitmeliyiz. Çift doğrulama yöntemi kullanmalıyız, güçlü şifreler belirlemeliyiz.

"Bunu engellemenin bir yöntemi yok"