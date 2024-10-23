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Filistin topraklarında masum insanları katleden İsrail, zulmünü Lübnan'a taşıdı.

Gazze'de on binlerce masumu katleden İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u da vurmaya başlamıştı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürülmüştü.

Nasrallah'ın ölümü sonrası Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor.

ADEM METAN SAVAŞIN GÖLGESİNDEKİ BEYRUT'TA

Bölgede tansiyonun tavan yaptığı günler yaşanmaya devam ederken son gelişmeleri aktarmak üzere Ensonhaber yazarı Adem Metan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gitti.

Dünyada yaşanan gelişmeleri olay yerlerinden yaptığı yayınlarla vatandaşlara aktaran Metan, Ensonhaber ekranlarında Beyrut'taki son durumu paylaştı.

Beyrut'u tepeden gören bir noktadan yaşananları aktaran Metan, Refik Hariri Havalimanı'ndan uçuşların yapılmaya devam ettiğini söyledi.

BEYRUT'U TEPEDEN GÖREN BİR NOKTADAN SON DURUMU ANLATTI

Metan, daha sonra İsrail'in, Beyrut'un güneyinde bulunan Dahiye bölgesini yoğun bombardımana tuttuğunu belirtti.

Dahiye'deki sivillerin Beyrut'un diğer noktalarına gitmeye çalıştığını da söyleyen Metan, bir dönemler Orta Doğu'nun Paris'i olarak adlandırılan şehirde iç göç yaşandığına vurgu yaptı.

Beyrut'taki son durumu aktarmaya devam eden Metan, İsrail ordusu tarafından saldırı düzenlenen bazı yerleri gösterdi.

"ÖNCEKİ AKŞAM 10'UN ÜZERİNDE HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİLER"

Metan, "Hemen arkamda vurulan bazı yerlerde dumanların yükseldiğini görebiliyoruz. Önceki gün akşam saatlerinde 10’un üzerinde farklı noktaya İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendi. Bu saldırılarda yüksek şiddetli bombalamalar gerçekleşti." şeklinde konuştu.

Metan son olarak, tüm dünya medyasının çekim yaptıkları yerden Beyrut'un yok oluşuna tanıklık ettiğini de sözlerine ekledi.

"DRONE'LARLA TESPİT EDİP VURUYORLAR"

İsrail'in saldırı metodunu da çarpıcı bir şekilde paylaşan Adem Metan, "İsrail gün içerisinde drone'larla vuracağı noktaları tespit ediyor ve bir uyarı gerçekleştiriyor. Uyarıdan kısa süre sonra ise işaretlenen noktalar bir bir imha ediliyor." ifadelerine yer verdi.

Adem Metan şu ifadeleri kullandı:

Ensonhaber okurlarına Lübnan’dan Beyrut’tan selamlar. Şu anda arkamızda görmüş olduğunuz Refik Hariri Havalimanı var. Bir uçuş oradan gerçekleşiyor. İçerisinde muhtemel o ki çok sayıda yolcu var. Akşam saatlerinde de yine çok sayıda uçuş gerçekleşiyor. İşgalci İsrail ordusu tarafından Beyrut’un güneyinde bulunan özellikle Dahiye bölgesi çok sayıda bombardımana şahitlik ediyor. Buradaki sivil vatandaşlar Beyrut’un farklı noktalarına hareket ediyor. Aslında bir iç göç yaşanıyor diyebiliriz. Hemen arkamda vurulan bazı yerlerde dumanların yükseldiğini görebiliyoruz. Önceki gün akşam saatlerinde 10’un üzerinde farklı noktaya İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendi. Bu saldırılarda yüksek şiddetli bombalamalar gerçekleşti.

"DÜNYA MEDYASI BEYRUT'UN YOK OLUŞUNU BULUNDUĞUMUZ NOKTADAN SEYREDİYOR"

Bombalamalar sonrasında bulunduğumuz bu noktadan, aslında dünya medyası da Beyrut’un bir anlamda yok oluşunu bulunduğumuz noktadan seyrediyor. Bu noktadan tam olarak bombalanan yerleri görüyoruz. İlerleyen günlerde neler olur bilmiyoruz ancak şunu söylemek mümkün. İsrail gün içerisinde drone'larla vuracağı noktaları tespit ediyor ve bir uyarı gerçekleştiriyor. Uyarıdan kısa süre sonra ise işaretlenen noktalar bir bir imha ediliyor. Bugün sabah saatlerinde ise özellikle Beyrut’un güney noktasında bulunan Sur noktasında 4-5 bölgeye saldırı gerçekleşti. Biz de yine bu noktalardan çıkan yoğun dumanları ve patlamanın etkisiyle ortaya çıkan sesleri net bir şekilde duyduk. Gördüklerimizi aktarmaya devam ediyoruz.

SALDIRILAR SONRASI YIKILAN ENKAZ GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan Beyrut'ta bulunan Ensonhaber yazarı Metan, İsrail saldırısında yerle bir olan bir bölgeden gelişmeleri canlı olarak aktardı.

İsrail'in saldırısı sonucu yıkılan binaların enkazının altında Lübnanlıların olduğunu bildiren Metan, yaşanan dramı gözler önüne serdi.

"ARAMA-KURTARMA EKİPLERİ YOK DENECEK KADAR AZ..."

Metan o anları kayda alırken ise şunları söyledi: