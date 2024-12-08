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Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi, muhalif güçlerin başkent Şam'a girmesiyle çöktü.

Şam'dan kaçan Beşar Esad'ın nerede olduğu ise henüz bilinmiyor.

Bir yandan Şam'ın kontrolünün ele alınması sonrası bölgede asayiş çalışmaları sürerken diğer yanda Suriye Milli Ordusu tarafından YPG/PKK'nın kontrolündeki Münbiç'e operasyon başlatıldı.

Birbirinden dikkat çeken analizleriyle ses getiren Ensonhaber yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, son yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

"NUSAYRİLERİN CAN VE MAL GÜVENLİĞİ TESİS EDİLMELİ"

Kütahyalı, Şam'da ve diğer bölgelerde yaşananlar sonrası Esad yönetimine bağlı Nusayrilerin (Arap Aleviler) can ve mal güvenliğinin sağlanmasının öncelik olduğuna vurgu yaptı.

Kütahyalı, "Esad rejimi devrildi. Zalim Baas rejimi çöktü. Bu çok hayırlı ve güzel bir gelişmedir fakat bu dakikadan sonra Nusayri unsurların yani Suriye’deki Arap Alevilerin eski rejimin üzerine dayandığı azınlık mezhebin vatandaşlarına saldırılar olabileceğinden endişeliyim. Türkiye Cumhuriyeti olarak şu an ilk görevimiz Suriye’deki Arap Alevilerin can ve mal güvenliği tesis etmek olmalı. Bir yağma ve çapul olmamalı. Türkiye’nin burada çok büyük bir pozisyon alabileceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"ŞAM DA HALEP DE ARTIK TÜRKİYE'NİN FİİLEN VİLAYETİ"

Kütahyalı, daha sonra Şam'ın da Halep'in de hukuken olmasa da artık Türkiye'nin fiili vilayetleri haline geldiğini belirtti.

Bu saatten sonra tüm unsurları kapsayan bir rejimin tesis edilmesi gerektiğine vurgu yapan Kütahyalı, "İkincisi hiç lafı evirip çevirmeye gerek yok Şam da Halep de artık fiilen Türkiye’nin vilayetidir dersek abartı olur ama yanlış olmaz. Hukuken değil ama fiilen Türkiye’nin vilayetidir. Bu dakikadan sonra orada bütün unsurları kapsayan bir yeni rejim tesis edilmeli. Türkiye’de yaşayan Suriyeli kardeşlerimiz oraya gitmeli, bundan böyle yeni bir kaosa yol açılmamalı." dedi.

DEVLET BAHÇELİ'NİN YAPTIĞI DEVRİMCİ ÇIKIŞIN ÖNEMİNİ ANLADINIZ MI?

Ensonhaber yazarı Kütahyalı, son olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çıkışın altını çizdi.

Bahçeli'nin Öcalan çağrısının öneminin şimdi anlaşılması gerektiğini söyleyen Kütahyalı şu ifadeleri kullandı: