Ensonhaber yeni yayın dönemine giriyor Mükemmel manşetleriyle Türkiye'nin en iyi haber sitesi olan Ensonhaber, resmi YouTube kanalında bundan sonra öğlen Taha Hüseyin Karagöz'le akşam ise İlker Koç'la karşınızda olacak.

Özel Haber

İnternet haberciliğinde zirvedeki yerini koruyan Ensonhaber, yeni bir yayın dönemine daha başlıyor.

Türkiye'de diğer rakiplerinden kendisini, en iyi manşetleriyle ayıran Ensonhaber, okurlarında olduğu gibi YouTube yayınlarıyla da izleyicisinin en sevileni olma yolunda...

Ensonhaber, yeni dönemini ise flaş bir transferle açıyor.



Adını daha önce yaptığı başarılı program ve haberlerle duyuran; gündeme dair tespit ve yorumlarıyla beğeni toplayan gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, bundan sonra Ensonhaber ailesinde...

Youtube kanalımızda hafta içi her gün sizlerleyiz



Hafta içi her gün saat 12.00’de Taha Hüseyin Karagöz, Ensonhaber YouTube kanalında özel konuklarla özel canlı yayınlarda karşınızda olacak.

Saatler 18.00’i gösterdiğinde ise İlker koç, yine gündemin z raporunu konuklarıyla çıkarıp değerlendirecek.

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