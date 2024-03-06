Ensonhaber YouTube kanalında yeni yüzlerle yeni programlar başlıyor

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Gazeteler tek tek kapanıyor, büyük medya patronları son yıllarda internet haberciliğine milyonlar yatırmaya başladı.
Bu dönemde zirvede Ensonhaber.com var.
Milyonlarca okurunun karşısına her gün efsane manşetlerle çıkan Ensonhaber, YouTube kanalında da yeni bir sayfa açıyor.
Gündemde ROK, sporda Tanju Çolak
Yaptığı yorumlarla verdiği kulislerle Türkiye'nin gündemini belirleyen Rasim Ozan Kütahyalı'nın ardından Türk futbolunun efsane ismi Tanju Çolak da Ensonhaber YouTube kanalında spor gündemini yorumlamaya başladı.
Astrolojide Nihan Urel
Gündem ve sporun yanı sıra astroloji meraklıları için de bomba bir isim karşısına çıkıyor: Astroloji danışmanı Nihan Urel.
Astroloji konusunda yaptığı tespitlerle sık sık konuşulan Nihan Urel ile astroloji programları çok yakında Ensonhaber YouTube kanalında yer alacak.
Magazinin gündemini Selen Görgüzel belirleyecek
Magazin gündemini de artık biz belirleyeceğiz.
Kaliteli magazinin adresi Ensonhaber YouTube kanalı olacak.
İddialıyız, özel haberler hiçbir yerde duymadığınız kulisler bu programlarda olacak.
Mustafa Armağan ile tarih programları
Tarih meraklılarını da elbette unutmadık.
Ekranların sevilen ismi ünlü tarihçi Mustafa Armağan da Ensonhaber'in YouTube kanalında sizlerin karşısına çıkıyor.
Osmanlı'dan günümüze, söylenmeyenlerin söylendiği programları takip etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.
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Kanalımızdaki içerikler elbette sadece bunlarla sınırlı değil.
Yerel seçim öncesinde İstanbul'da ilçe ilçe seçmenin nabzını tutuyoruz.
Sokak röportajlarıyla hangi adayın neden tercih edildiğini öğreniyoruz.
Kanalımıza abone olarak halkın gündemini sokak röportajlarımızdan öğrenebilirsiniz.
Rasim Ozan Kütahyalı'nın gündemi yorumladığı son bölümü izlemek için tıklayın
Tanju Çolak'ın spor gündemini belirleyecek açıklamalar- Yeni bölümü izlemek için tıklayın
İstanbul Bağcılar'da Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu anketi
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