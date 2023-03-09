Ensonhaber'den Eminönü'nde Cumhurbaşkanlığı seçim anketi

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sayılı günler kaldı.
Cumhur ittifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.
Muhalefette ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıkacak isim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak belirlendi.
Adayların kesinleşmesinin ardından araştırma şirketleri tüm ekiplerini sahaya sürdü.
Ensonhaber yine sahada: Seçimi kim kazanır?
Seçmen ilk anket sonuçlarını belerken Ensonhaber.com boş durmadı.
Röportaj ekibimiz, seçmenin nabzını tutmak için sokaktaydı.
Ekibimiz, Eminönü'nde sıcağı sıcağına adayları halka sordu.
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