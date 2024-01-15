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Türkiye 75 gün sonra sandığa gidiyor.
5 yıl boyunca görev yapacak isimlerin belirleneceği yerel seçim öncesi sahada hareketlilik yaşanıyor.
Siyaset arenasındaki çalışmaların yanı sıra halk da adaylara desteğini sürdürüyor.
Ensonhaber'den dikkat çeken anket
Bu kapsamda büyük önem taşıyan büyükşehirlerdeki adaylar için anket çalışmaları da başladı.
Ensonhaber de seçim sürecinde halkın nabzını yoklamak adına sokak röportajlarını sürdürüyor.
Sultanbeyli'de büyük fark
İstanbul'un her ilçesinde vatandaşlara, hangi adayı desteklediklerini sorduk. Bu ilçelerden biri de Sultanbeyli oldu.
Megakentliler, kendilerine yöneltilen 'Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu mu?' sorusunu yanıtladı.
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