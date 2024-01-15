Ensonhaber'den yerel seçim anketi! Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu mu? İşte sonuçlar... Yerel seçimlere kısa bir zaman kala İstanbullulara "Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu?" sorusunu yönelttik. İşte büyük farkın yaşandığı cevaplar...

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Türkiye 75 gün sonra sandığa gidiyor.

5 yıl boyunca görev yapacak isimlerin belirleneceği yerel seçim öncesi sahada hareketlilik yaşanıyor.

Siyaset arenasındaki çalışmaların yanı sıra halk da adaylara desteğini sürdürüyor.

Ensonhaber'den dikkat çeken anket

Bu kapsamda büyük önem taşıyan büyükşehirlerdeki adaylar için anket çalışmaları da başladı.

Ensonhaber de seçim sürecinde halkın nabzını yoklamak adına sokak röportajlarını sürdürüyor.

Sultanbeyli'de büyük fark

İstanbul'un her ilçesinde vatandaşlara, hangi adayı desteklediklerini sorduk. Bu ilçelerden biri de Sultanbeyli oldu.

Megakentliler, kendilerine yöneltilen 'Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu mu?' sorusunu yanıtladı.

Sonuçları görmek için tıklayınız...