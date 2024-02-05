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Yerel seçim öncesi adayların yanı sıra sahada anket çalışmaları da devam ediyor.
Ortaya çıkan sonuçlar ise vatandaşların beklediği isimleri gözler önüne seriyor.
Bu kapsamda Ensonhaber de halkın nabzını yoklamak adına sokak röportajlarını sürdürüyor.
Tuzlalılara mikrofon uzattık
İstanbul'un her ilçesinde vatandaşlara, hangi adayı desteklediklerini sorduk. Bu ilçelerden biri de Tuzla oldu.
Bölge halkı kendilerine yöneltilen 'Şadi Yazıcı mı? Ali Eren Bingöl mü?' sorusunu yanıtladı.
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