Ensonhaber'in konuğu Kaya Çilingiroğlu: Seçim sürecini değerlendirdi Ensonhaber, YouTube kanalında Konuşa Konuşa programına katılan Kaya Çilingiroğlu, Celal Şengör'ün Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı 'IQ’su çok zayıf' açıklamasını hatırlatarak "Sormak isterim ‘IQ’suna bu kadar güvenmediğin insan gelecek koskoca bir devleti yönetecek" dedi.

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Ensonhaber, YouTube kanalında yeni bir programla izleyicilerin karşısına çıktı.

Siyasetten magazine, spordan sanata birçok konunun ele alınacağı İlker Koç’un sunumuyla “Konuşa Konuşa” programının ilk bölümü yayınlandı.

Birçok kulvarda birbirinden önemli isimlerin ağırlanacağı programın ilk konuğu Kaya Çilingiroğlu oldu.

Program keyifli anlara sahne olurken Çilingiroğlu hem siyaset hem de özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Siyasette son dönemin ana konusu seçimlerin de konuşulduğu programda ünlü bilim insanı Celal Şengör'ün Kemal Kılıçdaroğlu için söylediği 'IQ’su çok zayıf' sözler gündeme geldi.

"IQ’suna bu kadar güvenmediğin insan gelecek koskoca bir devleti yönetecek"

Şengör'ü sevdiğini söyleyen Çilingiroğlu şöyle Konuştu:

“Celal Şengör çok sevdiğim, saygı duyduğum, fikirlerine önem verdiğim, coğrafyayı sayesinde sevdiğim çok önemli bir hoca. Dünya çapında bir adam. Kılıçdaroğlu ile yemek yediğini ve IQ’sunun çok zayıf olduğunu söylüyor. Ama oyunu ona veriyor.



IQ’suna bu kadar güvenmediğim insan gelsin ülkeyi yönetsin, benim geleceğim hakkında karar versin. Celal Hoca ile hiçbir konuyu tartışamam ama sormak isterim ‘IQ’suna bu kadar güvenmediğin insan gelecek koskoca bir devleti yönetecek.



Karşında 8.5 milyar insan var herhalde bunun yaklaşık 1 milyar insan senin politikalarının karşısında diyelim. Hangi bilgi birikim kifayet ile nasıl yönetecek? Celal Hoca gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğundan beri belki de 50 kişi gelmiştir. Sen bunu nasıl düşünürsün?”

Keyifli sohbetin tamamını izlemek için tıklayınız.

"2 tane belediye başkanı 10 dakikada bir birbirlerine sarılıyorlar, kazandık diyorlar"

Çilingiroğlu, seçim gecesinde yaşananlara da değindi.

Muhalefet adına seçim gecesinde sık sık açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı hatırlatan Çilingiroğlu şunları söyledi:

“Bir ara ikinci seçimi olduğu zaman hiç tereddütüm yoktu. Ben ilk turda biter diyordum ama. Bence 52-48 bitmesi lazımdı. Çünkü karşı tarafın yapacağı hiçbir şey yok hiçbir projesi yok planı yok. 20 senedir aynı adam, kadro yok. Mesela liyakatsiz diyorlar AK Parti için. AK Parti’nin ilk seçimde ne kadar kurumsal bir yapı olduğunu herhalde anlamışlardır.



Karşı tarafta iki tane belediye başkanı birbirlerine sarılıyorlar. 10 dakikada bir çıkıyorlar ‘kazandık, cumhurbaşkanım’ diyorlar filan. Böyle Beşiktaş Çarşı’da öyle şeyler vardı. Taraftarlar falan.



Öteki Ömer Çelik diye bir adam çıkıyor bir dakika konuşuyor. Son derece şık kıyafetiyle partinin sözcüsü çıkıyor konuşuyor, iniyor. Bir bakıyorsun 28 Mayıs’ta seçimde tak o amigolar gitti Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü çıktı. Bir dakika konuştu. İki tane insan birbirlerine sarılıp şakayla karışık başkanım filan, çak filan bunlar hani biraz amigo gibi geldi bana.



Amigolarda alınmasın bu arada. Onlara kötü bir şey söylemiyor. Onlar coşturuyor insanları. Çünkü sandık kapanmış coşacak bir şey yok sonuçlar çıkacak birazdan. O doğru bu yanlış filan. Bekle kardeşim saat 12’ye kadar çıkacak. Partinin ne kadar kurumsal bir yapı olduğu ortaya çıktı.”



