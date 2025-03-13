Haber Merkezi
Ensonhaber YouTube kanalımızda sokağın nabzını tuttuğumuz eğlenceli röportajlarımızdan bir yenisi daha yerini aldı.
Sürekli sahada halkın nabzını tutan Ensonhaber ekipleri, İstanbul'un farklı noktalarındaki sokak röportajlarıyla gündemi sallıyor.
Son olarak Ramazan ayına ilişkin yaptığımız sokak röportajında gelen cevaplar milyonlarca kez izlendi
"KUTLAMIYORUM"
"Ramazan ayından hayatınızda ne değişiyor?" sorusunu yönelttiğimiz son röportajımızda verilen bir cevap ise fenomenlere kadar malzeme çıkardı.
Ensonhaber mikrofonuna "Ramazan'ı kutlamıyorum" cevabını veren bir vatandaşın o anları sosyal medyada viral oldu.
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