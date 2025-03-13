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Ensonhaber'in Ramazan'la ilgili sokak röportajı gündem oldu

Ensonhaber'in Ramazan'la ilgili sokak röportajı gündem oldu "Ramazan ayında hayatınızda ne değişiyor" sorusunu yönelttiğimiz sokak röportajımızda verilen cevaplardan biri en çok izlenenlerden biri oldu.