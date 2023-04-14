Ensonhaber'in sokak röportajı! Gurbetçi aile ile Pendikliler arasında Erdoğan kavgası çıktı... Seçim anketi sırasında gurbetçi aile ile Pendikli vatandaşlar arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışması yaşandı.

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Ensonhaber, yaklaşan 14 Mayıs seçimleri öncesinde sokağın nabzını tutmaya devam ediyor.

İstanbul'un Pendik ilçesinde vatandaşlara mikrofon uzatarak seçimlerde tercihlerini hangi adaydan yana kullanacaklarını sorduk.

Pendik'te seçim anketi

Vatandaşların önemli bir bölümü, yeniden aday olan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana görüş bildirdi.

Anket esnasında karşılaştığımız gurbetçi bir aile, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler dizerken, muhalif vatandaşlardan karşıt görüş geldi.

İkili grup arasında başlayan sürtüşme giderek hararetli bir tartışmaya dönüştü.

İşte o anlar...

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