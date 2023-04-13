Ensonhaber'in son sokak röportajı: Eminönü'nde Millet İttifakı'na eleştiriler peş peşe geldi Eminönü’nde mikrofon uzattığımız bir vatandaş, Millet İttifakı’na yönelik sözleriyle çevredekileri etrafına topladı. Zaman zaman hararetli anların yaşandığı sokak röportajında şahsı destekleyenler de oldu eleştirenler de.

ensonhaber.com

14 Mayıs'a sayılı günler kala Türkiye'de seçim gündemi tüm yoğunluğuyla sürüyor.

Hal böyle olunca Ensonhaber de kamerayı ve mikrofonu alarak vatandaşlara sormaya devam ediyor.

Son olarak İstanbul Eminönü'ne gittik ve vatandaşlara, 'Cumhurbaşkanı adayınız kim?' diye sorduk.

Mikrofonumuzu uzattığımız bir vatandaş, seçimde tercihinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacağını söyledi.

Ensonhaber yine sokakta: Söyledikleriyle çevredekileri başına topladı

Dikkat çeken ifadeler kullanan vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştirilecek vaatlerde bulunduğunu söylerken Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu söylemlerden uzak olduğunu dile getirdi.

"Abi milletvekili oldun mu? Valla yakışır sana"

Vatandaş konuştuğu sırada çevredekilerin de destek verdiği görülürken, "Abi milletvekili oldun mu? Valla yakışır sana" yorumları yapıldı.

"Erdoğan yalan söylemiyor"

Vatandaş, "Yalan söylemiyor çünkü. Ecevit ya da Demirel, zamanında mesela iki tane ev vereceğim diyordu. Bu adam yalan söylemiyor siyasette. Mesela Kılıçdaroğlu, emekli ikramiyesini 2 bin liraya çıkardı ya Erdoğan, Kılıçdaroğlu 8 bin 500 TL vereceğim dedi. Ona inanmaz millet. 2 bin 500 de 3 bin de inansın bari millet." ifadelerini kullandı.

Şahıs daha sonra çalışmak isteyenlere iş olduğunu söyleyerek, Millet İttifakı'na eleştirilerini sıraladı.

"İmamoğlu ve Yavaş'ı Meral Abla mahvetti"

Millet İttifakı'nın seçimi kaybetmesi durumunda şu anki muhalefet liderlerinin ve belediye başkanlarının ortalıkta görünmeyeceğini söyleyen vatandaş, "Şu anda İmamoğlu ile Mansur'u Meral Abla mahvetti. İki tane çocuğu götürüp dondurma alırsın ya iki başkan da şu an o vaziyete geldi. Ne işin var senin Tokat'ta Sinop'ta? Şu şehre ve belediyeye sahip çıksana." dedi.

Röportajın devamında ise muhalefete eleştiriler getiren vatandaş ile başka bir şahıs arasında ekonomi tartışması yaşandı.

Hararetli anların yaşandığı diyalogda sinirler zaman zaman yükselirken itişmeler de olmadı değil.

İşte Ensonhaber'in son sokak röportajı sizlerle...

Videoyu izlemek için tıklayın