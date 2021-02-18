Enver Altaylı hakkında 42 yıl hapis istemi

FETÖ davasında yargılanan eski istihbaratçılar Enver Altaylı için 42 yıl 6 ay, Mehmet Barıner için ise 35 yıl hapis cezası istendi.

FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yargılanan eski istihbaratçılar Enver Altaylı ve Mehmet Barıner için istenen cezalar belli oldu.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, tutuklu sanık Mehmet Barıner ile sanık avukatları katıldı.

Davanın diğer tutuklu sanığı Enver Altaylı ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.

Mahkeme başkanı, celse arasında cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sunduğunu bildirdi.

ALTAYLI İÇİN 46 YIL İSTENDİ

Savcı, sanık Altaylı’nın “silahlı terör örgütü yöneticisi olmak” ve “devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme” suçlarından 42 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

BARINER'E 35 YIL

Savcı, sanık Barıner’in “silahlı terör örgütü üyesi olma” ve “devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme” suçlarından 35 yıla kadar hapsini isterken, davanın diğer sanığı Chamatzoglou’nun beraatine karar verilmesini talep etti.