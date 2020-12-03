TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret konusunda sunulacak teklifi beğenmemeleri durumunda masayı terk edeceklerini söyledi.

Asgari ücretin belirlenmesi için toplantılar başlıyor.

Yapılacak 4 toplantının ardından 2021 yılı asgari ücreti belirlenecek.

İlk toplantı öncesinde siyasi partilerden farklı teklfiler yükseldi.

CHP 3 bin lira, İyi Parti 3 bin 100 lira, HDP 4 bin lira, Saadet Partisi ise 8 bin liralık asgari ücret çağrısı yaptı.

Kamuoyunda tartışmalar devam ederken TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan açıklamalar geldi.

Asgari ücretle geçinilmediğini belirten Atalay, memnun olmayacakları bir teklifin gelmesi durumunda masadan kalkacaklarını söyledi.

"ASGARİ ÜCRETLE 15 GÜN GEÇİNİLEMEZ"

Ergün Atalay, şunları söyledi: "Asgari ücretle geçinilmediğini biz biliyoruz, yaşayanlar biliyor. Türkiye'deki tüm kesim biliyor. TÜİK her yıl bir rakam açıklıyor, onu bile alamıyoruz. Yarın ortak bir açıklama yapacağız. Bu ücretle 15 gün dahi geçinme şansı yok. Bugünden itibaren başlasınlar bakalım ay sonuna kadar 2 bin 320 lirayı alsınlar.. Denesinler bakalım, kaç gün idare edebiliyorlar.

Ergün Atalay: Asgari ücretle 15 gün geçinilemez ViDEO







"RAKAMI BEĞENMEZSEK MASAYI TERK EDERİZ"

İnsanları tebessüm ettirecek bir rakam bekliyoruz. Bu rakamı getirirlerse beraber hareket ederiz. Kabul edeceğimiz rakam varsa, masada oturup evet deriz. Böyle bir rakam gelmezse, ne evet deriz ne konuşuruz. Sözleşmelerde, grev hakkı var.. Bir sürü haklar var. Rakamı beğenmezsek, görüşmelere katılmayız."