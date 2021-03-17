Enver Aysever gözaltına alındı

Twitter'da Müslümanları aşağılama amacı güden bir karikatür paylaşımı nedeniyle karakola ifade vermeye giden Enver Aysever'in, gözaltına alındığı açıklandı. Aysever, daha sonra serbest bırakıldı.

CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci-yazar Enver Aysever'in geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından paylaştığı karikatür, tartışma konusu olmuştu.

Aysever'in o dönem koronavirüs salgınının başlaması sonrası umreden dönenleri hedef alıp aşağılama amacıyla paylaştığı karikatür için hakkında “Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama” suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma neticesinde bu sabah karakola ifade vermeye giden Aysever hakkında yeni bir gelişme yaşandı

GÖZALTINA ALINDI

Aysever, karakolda ifade verdikten sonra hakkında Çerkezköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilmiş bir yakalama kararı gerekçesiyle gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

Gözaltı sonrası Aysever, daha sonra Anadolu Adliyesi’ne götürüldü.

Burada da ifade vermesinden sonra serbest bırakılan Aysever, yaptığı açıklamada, “Önce itibar suikastı yapıp daha sonra bir yerden düğmeye basılıyor. Bağlantılı olduğunu düşünüyorum." dedi.

CHP'Lİ BELEDİYELER KAZANÇ KAPISI OLDU

Bilindiği üzere CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, 18 günlük eğitim için Enver Aysever'e 238 bin 500 lira kazandırmak adına açtırdığı ihaleye bu konuda şartlar koydurmuş, daha sonra gelen tepkiler üzerine ihale iptal edilmişti.

(O karikatür)

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Enver Aysever'in ihalesini iptal etti HABERİ-TIKLA