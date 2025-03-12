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Muhalif medyada kaos...

Rasim Ozan Kütahyalı'nın Halk TV'nin YouTube kanalına konuk olmasının ardından kanalda başlayan istifa dalgası sürüyor.

İSTİFA FURYASI YAŞANIYOR

Yazar Serpil Yılmaz'la başlayan istifalar, "Kayda Geçsin" programı ekibinde bulunan gazeteciler Şule Aydın, Murat Ağırel, Timur Soykan ve Barış Pehlivan'la devam etmişti. Ekibin ardından Barış Terkoğlu da Halk TV'den ayrıldığını açıkladı.

Bu istifalarla birlikte zamanında yolu kanalın önünden geçen isimler ise kanala yönelik çarpıcı ifadeler kullanıyor.

ENSER AYSEVER'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Bunun en dikkat çekeni ise muhalif kimliğiyle bilinen Enver Aysever'den geldi.

YAŞADIKLARI KAVGAYI ANLATTI

Kendi YouTube kanalında yayınlanan programda açıklamalarda bulunan Aysever, Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu'na yönelik sert ifadeler kullandı.

Halk TV için cehennem tabirini kullanan Aysever, patron Mahiroğlu ile yaşadıkları kavgayı da anlattı.

"OĞLUM S*KTİR GİT DEDİM"

"Bana kanalda tezgah kuruldu" diyen Enver Aysever, "Biz Cafer’le çok sert bir kavga ettik. Öyle bir duruma geldi ki kavga ben bir gün ona 'oğlum s*ktir git' dedim." ifadelerini kullandı.

"BUNLARIN PEŞİNDEN GİDEN KOYUN GİBİ GİDEN BİR CHP SEÇMENİ VAR"

Enver Aysever, Halk TV'de yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Rasim Ozan orası için tehlike değil, çok daha tehlikeli olanlarla çalışıp istifa etmediniz. 2023 yılındaki genel seçimleri kaybettiren Halk TV’dir. Bunu söylediğim için beni topa tuttular. Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu AK Partili, kripto dediğimde bana kimse inanmadı ama bunlar gerçek. Ece Üner patronun sesidir, dün çıktı yine Cafer’i akladı. Bunların peşinden koyun gibi giden bir CHP seçmeni var. Cafer, Ekrem İmamoğlu’nun bir numaralı adamıdır. Kimse bir başkasına mahkum değil, kimse Halk TV’ye mahkum değil. Cafer’in dini, imanı paradır. Orada olup bitenleri bilseniz aklınızı kaçırırsınız. Bildiğiniz gibi bir yer değil orası. Orası bir cehennem.

"HAYATIMDAKİ EN BÜYÜK HATA CHP'YE GİTMEMDİR"

Halk TV, Deniz Baykal zamanında CHP tarafından kurulan bir kanaldır. CHP’nin parasını kimse babasının parası gibi kullanamaz. Satış süreçlerini Gürsel Tekin çok iyi bilir, parti kuracağına keşke çıkıp bunları anlatsa. Hayatımdaki en büyük hata CHP’ye gitmemdir. Bana salı-perşembe yayın yap dediler tamam dedik, bir kuruş para almadık. Sabah bana bir telefon geldi Hakan Aydın’dan çalışma günlerini bir güne mi indirsek diye ben de ona 's*ktir lan' dedim. Eşyaları toplayıp hemen oradan ayrıldık. Programlara gidip geldim ve bir kuruş para almadım.

"KEMAL BEY KAYBETSİN DİYE HER ŞEY YAPILDI"