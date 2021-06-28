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    Enver Aysever, Tunç Soyer'e 50 bin lira tazminat davası açtı

    Enver Aysever, Tunç Soyer'e 50 bin lira tazminat davası açtı

    CHP'li belediyeler tarafından kendisine özel verilen ihalelerle gündeme gelen Enver Aysever, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden iptal edilen ihalesi için 50 bin lira istedi.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2021 - 09:49
    • Güncelleme : 28.06.2021 - 10:22
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    Geçtiğimiz aylarda Tunç Soyer liderliğindeki CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, gazeteci Enver Aysever'le "2021 Yılı Yaşam Boyu Eğitim Projesi Atölye Etkinlikleri Hizmeti" için toplamda 238 bin 500 liralık bir anlaşma yaptığı ortaya çıkmıştı.

    İhalenin şartları ise Enver Aysever'in cebini doldurmak için ayarlanması kamuoyunun tepkisi yol açtı.

    İHALE İPTAL EDİLDİ

    İhalenin tepki toplaması sonrası, Belediye Başkanı Tunç Soyer de ihalenin iptal edildiğini açıkladı.

    Tunç Soyer'e ihalenin iptali sonrası dava açacağını duyuran Aysever'den ilk somut adım geldi.

    50 BİN LİRALIK DAVA

    Dava açma nedeninin ilk olarak kamuoyunda zedelenen itibarını onarma peşinde olduğunu söyleyen Aysever, CHP'li belediyeden yine para isteyerek 50 bin liralık tazminat davası açtı.

    "İSTEDİĞİ RAKAM FAHİŞ"

    İhalenin iptali öncesi geçen yıl da CHP'li belediyeden atölye için para alan Aysever'in tazminat talebi sonrası Tunç Soyer, bu miktarın fahiş olduğunu savundu.

    Enver Aysever, Tunç Soyer e 50 bin lira tazminat davası açtı #1

    Enver Aysever, Tunç Soyer e 50 bin lira tazminat davası açtı #2

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