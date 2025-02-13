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Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde 'şaibeli kurultay' iddiasıyla ilgili konuşmuştu.

Özel konuyla ilgili, "Bu soruya zaman harcasam, Atatürk'ün kurduğu partinin emek vermişlerine ve 1 milyon 600 bin üyesine ayıp etmiş olurum." şeklinde yanıt vermişti.

Özel'in ifadelerini KRT ekranlarında değerlendiren muhalif gazeteci Enver Aysever'den, CHP Genel Başkanı'na zehir zemberek sözler geldi.

"ATATÜRK'ÜN KONUYLA NE ALAKASI VAR?"

Aysever, her fırsatta Atatürk'ün arkasına saklanan Özgür Özel'e, "Atatürk'ün konuyla ne alakası var?" diye sordu.

Konunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesi ve CHP arasında olduğunu belirten Aysever, Atatürk adına meşruiyet arandığını ifade etti.

Daha sonra Atatürk üzerinden yapılan istismara değinen Aysever, bu kez de "Türkiye'de sıkışan Atatürk adına kitap satar, Atatürk adına kupa satar, Atatürk adına anahtarlık satar." ifadelerini kullandı.

"HER SIKIŞTIĞINIZDA ATATÜRK'E GİTMEYİN"

Atatürk'ün Türkiye'nin ortak bir değeri olduğuna vurgu yapan Aysever, son olarak "Her sıkıştığınızda Atatürk'e gitmeyin." dedi.

Enver Aysever'in konuyla ilgili ifadeleri şöyle: