CHP'li belediyeden Enver Aysever'e 18 günlük eğitim için 238 bin lira

CHP'li belediyeden Enver Aysever'e 18 günlük eğitim için 238 bin lira

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 18 günlük eğitim için Enver Aysever'e günlük 13 bin 250 liradan toplam 238 bin 500 lira kazandırdı.

Verilen ihaleler konusunda ekranlarda sürekli tartışmaların içerisinde olan gazeteci Enver Aysever, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden elde ettiği kazançla gündemde.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, "2021 Yılı Yaşam Boyu Eğitim Projesi Atölye Etkinlikleri Hizmeti" için ihale açtı.

İhalenin şartları ise tamamen Enver Aysever'in cebini doldurmak için ayarlanmıştı.

"ENVER AYSEVER İLE YAPTIKLARI PROTOKOLÜ.."

Teknik şartnamenin 3. maddesinde, "Yüklenici firma, atölye etkinliklerini gerçekleştirecek gazeteci-yazar Enver Aysever ile aralarında yaptıkları protokolü, sözleşme imzalandıktan sonra bir ay içerisinde idareye sunacaktır." ifadeleri yer alıyordu.

Buna göre ihaleyi alan firmanın, Enver Aysever dışında biriyle çalışması mümkün değildi.

OTEL, ULAŞIM, YEMEK..

Teknik şartnamenin 4.8 maddesiyle; yüklenici firmaya, İzmir ili sınırları içinde 12 Eylül 2021’e kadar 9 ay x 2 gün olmak üzere toplam 18 gün için şehir içi ve şehirler arası havayolu ile ulaşım (İstanbul-İzmir-İstanbul) bir öğün öğle yemeği 2 gün ve 4 yıldızlı otel konaklama bedeli dahil olarak teklif verme şartı da getirildi.

13 Ocak'ta yapılan ihalede, 3 firmanın teklifi kabul edildi.

İhale, 238 bin 500 liraya bir firmaya verildi.

GÜNLÜK 13 BİN 250 LİRAYA EĞİTİM

9 ay devam edecek kursta Aysever'in kursu için 18 günlük eğitim bedelinin 238 bin 500 lira olması sosyal medyada tartışılmaya başlandı.

Enver Aysever'in günlük kazancı 13 bin 250 lira oldu.